В Перми на патриотическом концерте выступил хор Валаамского монастыря

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В столице Прикамья в рамках X Форума дружбы народов состоялся патриотический концерт «Вера в Победу». Мероприятие прошло на площадке выставки «Оружие Победы» в цехе №5 завода имени Шпагина.Основой концерта стала уникальная программа Хора Валаамского монастыря. Кроме того, гости услышали литургическую музыку С. Рахманинова, П. Чеснокова, С. Трубачева, а также песни советских классиков о Великой Отечественной войне. В концерте также приняли участие актеры пермских театров.Как рассказали организаторы, проект посвящен значимости веры в патриотическом и духовном воспитании. Он направлен на сохранение неразрывной связи истории России и Русской православной церкви, создание условий для формирования чувства гордости за родину, сохранение памяти о подвиге наших солдат.«Художественным замыслом концерта послужила молитва как основа веры. Она воплотилась в прозе, стихах, песне, музыке, танце и других художественных средствах выразительности. Использование документального материала, архивных фото и кинохроник, дневников и писем фронтовиков усилило ощущение реальности истории и дало возможность зрителям открыть для себя неизвестные страницы о роли Русской православной церкви в период Великой Отечественной войны, о героях-священнослужителях», - пояснили авторы проекта.Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий поблагодарил всех за участие в концерте. «Слова «вера» и «победа» нераздельны, это единый смысл. Без веры невозможна победа. Сегодняшний концерт еще раз напомнил нам об этом, показал непростые страницы нашей истории, великий героизм нашего многоконфессионального народа. Желаю всем оптимизма, бодрости и веры в победу», - отметил он.