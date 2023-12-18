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В Перми после применения мер принудительного исполнения управляющая организация компенсировала ущерб от аварий

10.17 Среда, 20 декабря 2023
Из-за неполадок в работе общедомового имущества квартира пермячки 6 раз подвергалась затоплению. Причем одна из протечек произошла в присутствии комиссии, которая пришла зафиксировать повреждения от предыдущей аварии. По словам очевидцев, на кухне раздался хлопок, треск и из циркулярного трубопровода горячего водоснабжения забила сильная струя воды.

Со временем ситуация не улучшилась, собственница жилого помещения регулярно обнаруживала следы протечек рядом со стояком горячей воды. Это привело к тому, что в квартире пострадавшей отслоилась побелка, отошли от стен обои, на всей площади квартиры было деформировано напольное покрытие. В досудебном порядке организация по обслуживанию многоквартирного дома урегулировать вопрос оплаты ущерба не захотела. Тогда пострадавшая обратилась с исковым заявлением в суд.

Суд рассмотрел имеющиеся доказательства и постановил взыскать с управляющей организации не только денежные средства за нанесенный ущерб, но и компенсацию истице моральных страданий, услуг оценщика и юристов, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. В итоге сумма, присужденная пострадавшей стороне, превысила 300 тыс. рублей.

Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Организация-должник была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о штрафных санкциях за неисполнение решения суда в установленный законом срок для добровольного исполнения. Несмотря на правовой ликбез, ответственные лица не торопились выплатить взыскательнице компенсацию. Это послужило основанием для взыскания с юридического лица исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы задолженности.

После применения штрафной санкции руководитель организации перевел на депозитный счет отдела положенную сумму. Денежные средства перечислены взыскательнице, после чего исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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