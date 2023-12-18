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В Перми после применения мер принудительного исполнения управляющая организация компенсировала ущерб от аварий
Из-за неполадок в работе общедомового имущества квартира пермячки 6 раз подвергалась затоплению. Причем одна из протечек произошла в присутствии комиссии, которая пришла зафиксировать повреждения от предыдущей аварии. По словам очевидцев, на кухне раздался хлопок, треск и из циркулярного трубопровода горячего водоснабжения забила сильная струя воды.
Со временем ситуация не улучшилась, собственница жилого помещения регулярно обнаруживала следы протечек рядом со стояком горячей воды. Это привело к тому, что в квартире пострадавшей отслоилась побелка, отошли от стен обои, на всей площади квартиры было деформировано напольное покрытие. В досудебном порядке организация по обслуживанию многоквартирного дома урегулировать вопрос оплаты ущерба не захотела. Тогда пострадавшая обратилась с исковым заявлением в суд.
Суд рассмотрел имеющиеся доказательства и постановил взыскать с управляющей организации не только денежные средства за нанесенный ущерб, но и компенсацию истице моральных страданий, услуг оценщика и юристов, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. В итоге сумма, присужденная пострадавшей стороне, превысила 300 тыс. рублей.
Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Организация-должник была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о штрафных санкциях за неисполнение решения суда в установленный законом срок для добровольного исполнения. Несмотря на правовой ликбез, ответственные лица не торопились выплатить взыскательнице компенсацию. Это послужило основанием для взыскания с юридического лица исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы задолженности.
После применения штрафной санкции руководитель организации перевел на депозитный счет отдела положенную сумму. Денежные средства перечислены взыскательнице, после чего исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
Со временем ситуация не улучшилась, собственница жилого помещения регулярно обнаруживала следы протечек рядом со стояком горячей воды. Это привело к тому, что в квартире пострадавшей отслоилась побелка, отошли от стен обои, на всей площади квартиры было деформировано напольное покрытие. В досудебном порядке организация по обслуживанию многоквартирного дома урегулировать вопрос оплаты ущерба не захотела. Тогда пострадавшая обратилась с исковым заявлением в суд.
Суд рассмотрел имеющиеся доказательства и постановил взыскать с управляющей организации не только денежные средства за нанесенный ущерб, но и компенсацию истице моральных страданий, услуг оценщика и юристов, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. В итоге сумма, присужденная пострадавшей стороне, превысила 300 тыс. рублей.
Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Организация-должник была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о штрафных санкциях за неисполнение решения суда в установленный законом срок для добровольного исполнения. Несмотря на правовой ликбез, ответственные лица не торопились выплатить взыскательнице компенсацию. Это послужило основанием для взыскания с юридического лица исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы задолженности.
После применения штрафной санкции руководитель организации перевел на депозитный счет отдела положенную сумму. Денежные средства перечислены взыскательнице, после чего исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
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