Валерий Сухих: Инвестиционные проекты обеспечивают долгосрочное развитие территорий

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Спикеры местных дум обсудили внедрение единого инвестстандарта для муниципалитетов. Обсуждение прошло во время заседания Совета представительных органов на площадке Законодательного собрания Пермского края.По информации регионального министерства экономического развития, Пермский край вошел в топ сильнейших регионов по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Об этом на заседании Совета рассказал представитель министерства Антон Куликов. На сегодня Региональный стандарт включает в себя деятельность Агентства инвестиционного развития (АИР) и Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, инвестиционные декларацию и карту Пермского края, а также свод инвестиционных правил.Председатели местных дум подняли вопрос о критериях оценки эффективности внедрения Регионального инвестстандарта и возможности его применения на муниципальном уровне. Министерство начало работу по формированию муниципального инвестиционного стандарта в этом году. Он включает в себя 10 минимальных требований для улучшения инвестклимата. В их число входит наличие информации на сайте территории, регламент сопровождения инвестиционных проектов, а также инвестиционный уполномоченный, профильный совет при главе и др. В этом году Агентство инвестиционного развития активизировало работу по разработке инвестиционных профилей территорий. Работа по их началась еще в 2020 году: создан 21 инвестпрофиль.По словам председателя краевого парламента и Совета представительных органов Валерия Сухих, привлечение инвестиций на уровне муниципалитетов является важным инструментом его развития. «Реализация инвестиционных проектов дает основу для долгосрочного развития не только экономики территории, но и её инфраструктуры, а также социальной сферы. Регион научился эффективно привлекать инвесторов, сейчас важно выстроить работу на муниципальном уровне. Некоторые территории уже активно пользуются этим инструментом, другим – предстоит большая работа. Зачастую даже местные предприниматели не могут адекватно оценить местные инвествозможности», - отметил Валерий Сухих.Так, на территории г. Березников уже реализованы приоритетные инвестпроекты в калийной, нефтяной, химической сферах. Созданный инвестпрофиль позволил привлечь дополнительные инвестиции на развитие новых для города отраслей: гостиничный бизнес, рекреационную инфраструктуру, овощеводство. Всего в реестр вошло 20 проектов. Общий объем инвестиций в приоритетные инвестпроекты в г. Березниках до 2035 года оценивается в 280 млрд руб. Ожидается создание более четырех тысяч новых рабочих мест.По мнению главы г. Березники Алексея Казаченко, работа с субъектами малого и среднего предпринимательства и вовлечение их в инвестиционную деятельность сегодня является важной задачей для любой местной администрации. Глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев подчеркнул, что при разработке инвестиционного профиля особое значение имеет мобилизация внутренних инвесторов. На сегодня в округе реализуется пять инвестпроектов, все они имеют статус приоритетного. До 2026 года планируется вложение 603 млн руб. и создание 44 новых рабочих мест.По итогам заседания Совет принял ряд рекомендаций, который направит органам местного самоуправления. Согласно принятым положениям, местным администрациям рекомендовано активизировать работу с инвестиционными профилями территорий, а также предусмотреть в документах стратегического планирования информацию о реализации инвестиционных проектов и создании необходимой для инвесторов инфраструктуры.