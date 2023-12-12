Администрация Култаевского сельского поселения ликвидировала незаконную свалку после штрафных санкций

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В непосредственной близости от д. Кеты Култаевского сельского поселения длительное время скапливался строительный мусор. Более 1 750 кв. м было занято битыми кусками бетона, строительной пеной, гудроном, досками и полиэтиленовыми пакетами. У стихийной свалка отсутствовали ограждения, специальные площадки и контейнеры.Скопление мусора ухудшало экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку, что нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду. Исходя из этого, суд обязал администрацию своими силами ликвидировать экологически опасный объект.Соответствующее исполнительное производство было возбуждено в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю. Главе органа местного самоуправления были вручены требование об исполнении решения суда и предупреждение об административной и уголовной ответственности. Однако в установленный судом срок свалка ликвидирована не была, в связи с чем судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей.Только после применения мер принудительного исполнения решение суда было исполнено в полном объеме и свалка полностью ликвидирована. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.