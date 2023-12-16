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«Мы видим, как развивается Россия»: пермский политэксперт — о прямой линии президента

12.54 Понедельник, 18 декабря 2023
14 декабря состоялась большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Заявления главы государства, касающиеся международных отношений, прокомментировал старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ Михаил Мухин.

Владимир Путин в своей речи отметил, что нормализация отношений со странами ЕС и США зависит не только от России. Основанная задача нашей страны — это укрепление суверенитета: внешнего, внутреннего (развитие политической системы), экономического, технологического. Сейчас страны ЕС в значительной степени утратили свой суверенитет и принимают решения во вред себе, портя отношения с Россией.

— Очень важно, что президент несколько раз четко сказал, что Россия не изолируется, готова сотрудничать, общаться со всеми странами, которые готовы общаться с нами. При этом не общаться в режиме «хозяин и подчиненный», а на условиях равноправия, особенно важна была позиция по Франции. Также важно, что Владимир Владимирович отметил роль США в мире, в частности, участие страны в военных конфликтах: Украина, cектор Газа. Именно сейчас, на фоне разных конфликтов, определяются наши новые партнеры и те, с кем наша страна не будет так активно сотрудничать, — акцентировал Михаил Мухин.

Создание новых экономических центров позволило России завязать взаимовыгодные отношения с Востоком. Идет работа над планированием расширения поставок в Китай и другие страны, отметил президент. Михаил Мухин подчеркнул, что отношения с другими странами — не политические блоки, а дружеское партнерство.

— Отношения с Китаем вышли на новый уровень. Судя по аналитике, сбережения россиян в юанях превысили сбережения в евро, что означает кардинальные изменения в наших отношениях. Крайне важно, что российско-китайские отношения — это не отношения против третьих стран, это совместная работа. Это показывает то, что у нас есть надежный партер в мире, — акцентировал эксперт.

Михаил Мухин добавил, что новые отношения для экономики сейчас очень важны. И те опасения, которые высказывались в начале СВО, не оправдались.

— Помню 2014 год, когда мы начали производить продукцию, которую раньше закупали, государство стало больше денег вкладывать в развитие производств, и это продолжается и сейчас. Сегодня мы видим огромный вклад в развитие предпринимательства, в том числе технологического, студенческого, — государство создает все условия для рождения новых бизнесов, идей, технологий. Мы видим отдельные конкурсы, поддержку для молодых ученых. Мы продолжаем наблюдать развитие экономики по всем направлениям, — отметил Михаил Мухин.

Очень глубоко нынешняя ситуация влияет на молодежь, поэтому президент посоветовал им «беречь честь смолоду».

— Очень важные сегодня слова, потому что усложнение геополитической ситуации, изменения в миропорядке, мироустройстве вынуждают по-другому продумывать свои действия, думать о будущем, чтобы не допустить ошибки, которые повлияют на всю дальнейшую жизнь молодых людей, — заключил эксперт.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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