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В СПК «Восход» под контролем судебных приставов созданы пункты первой медицинской помощи
Согласно действующему трудовому законодательству, работодатель обязан тратить не менее 0,2% от затрат на производство своей продукции на оптимизацию условий и охраны труда. Данное условие было нарушено руководством сельскохозяйственного производственного кооператива из д. Аксеново Юсьвинского района.
В ходе проверки было установлено, что на предприятии не только отсутствуют посты для оказания первой помощи, но и рабочие места не укомплектованы аптечками, а у работников предприятия не было доступа к средствам индивидуальной защиты. Зафиксировав данные нарушения, представитель надзорного органа обратился в суд и привлек внимание слуг Фемиды к выявленным недостаткам.
Рассмотрев доводы истца, судья обязал ответственных лиц решить вопросы, связанные с медицинским обслуживанием персонала, утвердить типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков, создать систему управления охраной труда и проводить регулярные медосмотры работников.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав уведомил председателя кооператива о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Но это не ускорило темпов создания надлежащей рабочей среды на предприятии. Тогда сотрудник ведомства взыскал с сельскохозяйственной организации исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей и назначил новый срок для исполнения решения суда. Данная мера принудительного исполнения поспособствовала тому, что на предприятии появилось все необходимое медицинское оборудование, а также разработаны внутренние акты, защищающие права сотрудников на комфортные условия труда.
В ходе проверки было установлено, что на предприятии не только отсутствуют посты для оказания первой помощи, но и рабочие места не укомплектованы аптечками, а у работников предприятия не было доступа к средствам индивидуальной защиты. Зафиксировав данные нарушения, представитель надзорного органа обратился в суд и привлек внимание слуг Фемиды к выявленным недостаткам.
Рассмотрев доводы истца, судья обязал ответственных лиц решить вопросы, связанные с медицинским обслуживанием персонала, утвердить типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков, создать систему управления охраной труда и проводить регулярные медосмотры работников.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав уведомил председателя кооператива о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Но это не ускорило темпов создания надлежащей рабочей среды на предприятии. Тогда сотрудник ведомства взыскал с сельскохозяйственной организации исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей и назначил новый срок для исполнения решения суда. Данная мера принудительного исполнения поспособствовала тому, что на предприятии появилось все необходимое медицинское оборудование, а также разработаны внутренние акты, защищающие права сотрудников на комфортные условия труда.
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