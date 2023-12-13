В СПК «Восход» под контролем судебных приставов созданы пункты первой медицинской помощи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Согласно действующему трудовому законодательству, работодатель обязан тратить не менее 0,2% от затрат на производство своей продукции на оптимизацию условий и охраны труда. Данное условие было нарушено руководством сельскохозяйственного производственного кооператива из д. Аксеново Юсьвинского района.В ходе проверки было установлено, что на предприятии не только отсутствуют посты для оказания первой помощи, но и рабочие места не укомплектованы аптечками, а у работников предприятия не было доступа к средствам индивидуальной защиты. Зафиксировав данные нарушения, представитель надзорного органа обратился в суд и привлек внимание слуг Фемиды к выявленным недостаткам.Рассмотрев доводы истца, судья обязал ответственных лиц решить вопросы, связанные с медицинским обслуживанием персонала, утвердить типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков, создать систему управления охраной труда и проводить регулярные медосмотры работников.Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав уведомил председателя кооператива о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Но это не ускорило темпов создания надлежащей рабочей среды на предприятии. Тогда сотрудник ведомства взыскал с сельскохозяйственной организации исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей и назначил новый срок для исполнения решения суда. Данная мера принудительного исполнения поспособствовала тому, что на предприятии появилось все необходимое медицинское оборудование, а также разработаны внутренние акты, защищающие права сотрудников на комфортные условия труда.