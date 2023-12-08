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Валерий Сухих: Мы должны учитывать интересы тех, в чьих руках будущее Прикамья

13.52 Четверг, 14 декабря 2023
Молодежный парламент Пермского края провел заключительное в этом году пленарное заседание.

Основным вопросом повестки заседания Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края стал отчет о деятельности. За 2023 год молодые парламентарии провели шесть пленарных заседаний, два из которых были внеочередными. Всего было рассмотрено более 170 вопросов из повестки старших коллег, а также собственных вопросов и законодательных инициатив.

Одним из главных итогов работы стал законопроект об именных стипендиях, принятый депутатами в ноябре. Напомним, Молодежный парламент предложил изменить критерии отбора при назначении стипендии для студентов Прикамья. Процент допустимых оценок «хорошо», необходимый для получения выплаты, предлагалось увеличить с 5% до 25%. Закон был принят, а его действие начнется со следующего учебного года.

Молодежный парламент также участвовал в разработке других инициатив на уровне региона и Приволжского округа. Например, молодые парламентарии приняли активное участие в разработке критериев для оценки проектов инициативного бюджетирования. Напомним, региональное министерство территориального развития в 2023 году выделило молодежь в отдельную группу инициаторов, которые могут получить финансирование на реализацию собственных проектов по развитию территорий.

Позже молодежный парламент рассказал об этих и других возможностях для реализации идей в рамках проекта «Школа молодого политика». Участниками четырех семинаров стали около 400 активистов из всех 43 территорий Прикамья. Молодые парламентарии из муниципалитетов прошли обучение и узнали о новой направлении инициативного бюджетирования, познакомились с возможностями грантовой поддержки своих идей, а также разработали проекты по улучшению жизни в территориях.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, в регионе созданы необходимые условия для участия молодых людей в развитии своих территорий. «Молодежь предлагает собственные инициативы по развитию инфраструктуры и реализации социальных проектов. Больше половины проектов, поддержанных региональными властями, предлагают и реализуют сами молодые люди. И это правильно, мы должны учитывать интересы тех, в чьих руках будущее Прикамья», – отметил спикер.

Помимо реализации проектов, молодые парламентарии ведут контрольную деятельность. Совместно с Главным управлением МВД России по Пермскому краю Молодежный парламент провел рейды по точкам продажи вейпов в Перми и Соликамске.

Кроме того, в Пермском крае продолжается развитие молодежного парламентского движения. За 2023 год в Пермском крае начали свою работу 19 новых составов молодежных парламентов. Всего же в Пермском крае работает 32 муниципальных молодежных парламента.

Как рассказал председатель Молодежного парламента Пермского края Арсений Коротовских, одна из целей на 2024 год – создать молодежные парламенты в каждой территории Пермского края. «Мы ведем активную работу по созданию новых молодежных парламентов в территориях. В этом году в нескольких округах они были сформированы впервые. Это дает молодым людям дополнительную возможность для самореализации, а территориям – дополнительные возможности для решения местных задач», – отметил Арсений Коротовских.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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