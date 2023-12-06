В Кудымкаре судебные приставы отстояли имущественные права детей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В г. Кудымкаре Пермского края родной отец чинил препятствия в пользовании общей жилплощадью своим двум детям, а также их матери и ее ребенку от первого брака. При разделе общего имущества суд обязал мужчину выплатить бывшей жене компенсацию за ее долю в квартире, но тот не исполнил решение суда, в связи с чем женщина не утратила право пользоваться жилым помещением.Проигнорировав данный факт, гражданин сменил замки в спорной квартире. Экс-супруга обнаружила это, когда приехала в город вместе с детьми, чтобы проводить их в летний лагерь. На место происшествия была вызвана полиция, сотрудники которой зафиксировали данный факт. Собственница обратилась в суд с требованием защитить ее право беспрепятственно пользоваться недвижимостью.В ходе процесса истица подтвердила, что не отказывалась от имеющейся у нее доли в общей квартире. Усмотрев в действиях мужчины прямое нарушение действующего законодательства, суд обязал его выдать родственникам комплект ключей от нового замка, а также обеспечить бывшей жене и несовершеннолетним детям беспрепятственное нахождение в квартире в любое время суток.Исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили должника о том, что за воспрепятствование исполнению судебного решения его ждет административное наказание. Кроме того, нарушителя ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.Под контролем судебных приставов взыскательнице был передан комплект ключей от ее квартиры. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.