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В Кудымкаре судебные приставы отстояли имущественные права детей

11.10 Четверг, 14 декабря 2023
В г. Кудымкаре Пермского края родной отец чинил препятствия в пользовании общей жилплощадью своим двум детям, а также их матери и ее ребенку от первого брака. При разделе общего имущества суд обязал мужчину выплатить бывшей жене компенсацию за ее долю в квартире, но тот не исполнил решение суда, в связи с чем женщина не утратила право пользоваться жилым помещением.

Проигнорировав данный факт, гражданин сменил замки в спорной квартире. Экс-супруга обнаружила это, когда приехала в город вместе с детьми, чтобы проводить их в летний лагерь. На место происшествия была вызвана полиция, сотрудники которой зафиксировали данный факт. Собственница обратилась в суд с требованием защитить ее право беспрепятственно пользоваться недвижимостью.

В ходе процесса истица подтвердила, что не отказывалась от имеющейся у нее доли в общей квартире. Усмотрев в действиях мужчины прямое нарушение действующего законодательства, суд обязал его выдать родственникам комплект ключей от нового замка, а также обеспечить бывшей жене и несовершеннолетним детям беспрепятственное нахождение в квартире в любое время суток.

Исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили должника о том, что за воспрепятствование исполнению судебного решения его ждет административное наказание. Кроме того, нарушителя ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Под контролем судебных приставов взыскательнице был передан комплект ключей от ее квартиры. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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