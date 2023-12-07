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Валерий Сухих: На Парламентских уроках участники могут предложить свои идеи для развития территорий

13.11 Среда, 13 декабря 2023
В 2023 году Парламентские уроки прошли в 30 территориях Пермского края. В них приняли участие три тысячи школьников и студентов. Занятия депутаты краевого парламента, представительных органов муниципальных образований и члены молодежных парламентов. Они познакомили участников с работой законодательного органа, провели дебаты, экскурсии, а также проектные уроки.

В этом году тема Парламентских уроков посвящена лидерству и эффективной командной работе. Также на занятиях обсуждают деятельность органов власти и молодежных парламентов. За прошедшие недели занятия прошли в Кунгурском округе и Перми. Для старшеклассников из села Серьга Кунгурского округа урок провела депутат краевого парламента Надежда Лядова. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Прикамья Вячеслав Григорьев провел Парламентский урок для пермских школьников. Он прошел 12 декабря и был посвящен 30-летию Конституции России.

Ранее спикер краевого парламента Валерий Сухих провел Парламентский урок для школьников и студентов из Бардымского, Еловского, Осинского и Чайковского округов. Тема урока была посвящена механизмам инициативного бюджетирования и возможностям участия в конкурсе для школьников и молодежи. В нем также приняли участие представители министерства образования и науки и министерства территориального развития региона. В ходе урока участники разработали проекты, которые планируют представить на конкурс инициативного бюджетирования.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, Парламентские уроки – это не просто встречи со школьниками, это рабочая площадка, где участники могут предложить свои идеи для развития территорий. «За историю проекта удалось воплотить в жизнь не одну идею, озвученную школьниками во время Парламентского урока. В Осе в рамках национального проекта идет благоустройство Ярмарочной площади. А школьники из Бардымского и Чайковского округов совместно с муниципальными молодежными парламентами провели несколько значимых акций и мероприятий. Именно на Парламентском уроке родилась идея проекта «Путешествие по Пермскому краю», который успешно реализуется с 2017 года», – подчеркнул Валерий Сухих.

Напомним, Парламентские уроки также провели депутаты Законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин, Александр Козюков, Алексей Инюткин, Александр Мотрич, Павел Кузьмин, Мария Коновалова, Алексей Мазлов, Александр Буторин и Эдуард Аветисян.

Традиционно занятия проводят и депутаты представительных органов муниципальных образований. Так, ранее депутаты Думы Кудымкарского муниципального округа организовали Парламентские уроки сразу в нескольких школах. «Считаю, что Парламентские уроки очень полезны. На уроках обществознания есть подобные темы, но в рамках программы они изучаются очень кратко, а такие встречи позволяют обширно и интересно для ребят раскрыть нюансы, к примеру, работу Законодательного Собрания. Также очень важно, что Парламентские уроки проводят люди, жизнь которых так или иначе связана с политикой. Человек, имеющий опыт, сумеет ответить на самые неожиданные вопросы, поделиться конкретными примерами из своей деятельности. Такие встречи ребятам всегда были более интересны, эта тенденция сохраняется и сегодня», – комментирует депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Елена Чакилева.

В этом году активное участие в организации Парламентских уроков принимают члены краевого и муниципальных молодежных парламентов. С сентября молодые парламентарии провели около 40 занятий, участниками которых стали более 1000 школьников и студентов. Уроки состоялись в Перми, Кудымкаре, Кизеле, Соликамске, Чусовом, Лысьве, Осе, Красновишерске и других территориях Прикамья.

Справка: Парламентский урок – ежегодный просветительский проект Законодательного собрания Пермского края, который реализуется с 2006 года. Каждый год разработчиками представляется уникальная методика проведения урока по конкретной теме. На занятиях участники знакомятся с деятельностью органов государственной власти. Проект реализуется с целью воспитания активной гражданской позиции и формирования патриотических ценностей, правового просвещения, углубления знаний учащихся и молодежи о государственном устройстве и поощрения их творческой активности. В рамках проекта проходят два региональных конкурса «Путешествие по Пермскому краю» и «Будущие законодатели Пермского края».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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