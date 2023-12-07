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Ученые Пермского политеха выяснили, как лечить раны с помощью бензина

15.19 Вторник, 12 декабря 2023
В медицинской и ветеринарной дерматологии широко используют лекарства из нефти и продуктов ее переработки для лечения гнойно-воспалительных ран. Они обладают успокоительными, обезболивающими и обеззараживающими свойствами, но имеют свои недостатки. Например, вазелин при длительном применении приводит к чувствительности организма и замедляет скорость проникновения лекарства сквозь кожу. Ученые ПНИПУ изучили, какими заживляющими свойствами обладают разные соединения, полученные из бензина, разработали и протестировали лечебные мази на их основе.

Исследование опубликовано в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология» №3 за 2023 год. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

У многих отечественных и зарубежных ранозаживляющих средств слабая активность. Из-за этого приходится многократно наносить их на кожу и часто менять повязки. В результате такого беспокойства раны долго восстанавливаются. Для создания эффективного и бюджетного аналога таким средствам ученые Пермского политеха использовали бензин риформинга.

Риформинг – это процесс термической переработки нефти, в результате которого получают необходимые органические соединения (углеводороды). С помощью установки для разгонки нефти, под воздействием разных температур, исследователи вывели 11 бензиновых фракций – смесей легких парафиновых, ароматических и нафтеновых углеводородов, которые стали компонентами будущей мази. Пермские политехники изучили, как состав полученных фракций влияет на полезные с медицинской точки зрения свойства.

Для этого ученые Пермского политеха приготовили мази на вазелиновой основе, содержащие 10% каждой фракции. Их способность заживлять раны изучили на коже белых лабораторных крыс. Животных разделили на две группы – для одной из них использовали мазь, а для второй нет. На раны крыс наносили по 0,2 грамма мази, на седьмые сутки ученые сравнили процессы заживления в обеих группах. Эксперименты выполнили в соответствии с правилами лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ и с соблюдением международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных и требований по этике.

– Мы искали ответ на главный вопрос: какие химические компоненты природных нефтей создают наибольший лечебный эффект. В качестве эталонов для сравнения использовали известные препараты бепантен, левомеколь и 10-процентную стрептоцидовую мазь. Средства, содержащие смеси углеводородов, проявили более высокую активность. Так, мазь на основе компонентов с температурой кипения 90-100 °С превосходит по эффективности левомеколь и действует на уровне бепантена. Кроме того, стоимость таких мазей будет существенно ниже, – рассказывает доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

В результате наилучшее действие показали два образца фракций, которые содержат от 80 до 86% парафиновых углеводородов, около 8 % нафтенов и от 3 до 9% аренов. Исследователи отмечают, что выбранная температура кипения и физико-химические свойства (плотность, масса молекул, содержание парафинов, нафтенов, аренов и др.) каждой нефтяной фракции существенно влияют на их ранозаживляющие свойства. Например, чем выше температура, тем лучше свойства. Более подробно эту взаимосвязь для каждой фракции они рассчитали в самостоятельно составленных уравнениях, которые проверили на универсальность. Они будут полезными в дальнейших исследованиях.

Кроме того, ученые ПНИПУ обнаружили, что с высокой вероятностью их образцы могут быть эффективны в лечении таких заболеваний, как экзема и себорея, есть возможность применять их в качестве антидиабетических и других средств.

Как выяснили пермские политехники, фракции бензина риформинга обладают хорошими ранозаживляющими и антисептическими свойствами. Поэтому они могут стать отечественным альтернативным и достаточно бюджетным средством для местного лечения гнойных и воспаленных открытых ран. На данном этапе исследования продолжаются. Сейчас ученые подбирают активный компонент, который увеличит срок годности и стабильность лекарственной формы при хранении, без снижения ранозаживляющего действия препарата.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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