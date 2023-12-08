Возрастное ограничение 18+

Удобство и доступность - главные преимущества электронных сервисов службы судебных приставов

10.58 Вторник, 12 декабря 2023
На официальном интернет-сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю есть удобный электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно узнать об имеющихся задолженностях и произвести их оплату, не выходя из дома. Также дистанционно узнать о задолженности можно, позвонив по номеру телефона 8 (800) 303-00-00. На звонок ответит голосовой бот ФССП России – Полина.

На портале Госуслуг можно воспользоваться сервисом «Личный кабинет стороны исполнительного производства», позволяющим должникам и взыскателям направлять в ГУФССП России по Пермскому краю заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг, и позволяет исключить личные визиты сторон исполнительного производства в структурные подразделения Главного управления.

Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Запись на прием», который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации по ЕСИА лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг.

В соответствии с действующим законодательством гражданин может подать обращение в письменной форме путем почтового отправления или в форме электронного документа посредством «Интернет-приемной».

Предлагаем перед размещением обращения в «Интернет-приемной» воспользоваться информационным разделом «Вопрос – ответ», в котором размещены наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них. Возможно, обобщенная информация позволит оперативно получить ответ на интересующий вопрос.

В случае совпадения персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения) и ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительным производствам стоит незамедлительно принять меры. Для этого в «Интернет-приемной» необходимо подать обращение, выбрав тему «Я двойник!». К нему прикрепить документы в электронном виде, которые позволят однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

Также граждане, на которых числится чужой долг, могут воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале Госуслуг. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить». Затем указать номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга и в качестве доказательства загрузить отсканированный документ, который позволит однозначно идентифицировать гражданина. Автоматически сформированное заявление поступит в ГУФССП России по Пермскому краю.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловская прокуратура запустила горячую линию по вопросам тепла в домах
08 декабря 2023
С 18 декабря жителям Свердловской области разрешат рубить елки
04 декабря 2023
Жители Свердловской области смогут протестировать новую видеоплатформу NUUM
04 декабря 2023
Один из лидеров Перестройки станет героем экскурсии по Музею Бориса Ельцина
08 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:58 Удобство и доступность - главные преимущества электронных сервисов службы судебных приставов
14:33 Ученые Пермского политеха обеспечили эффективное движение робота для диагностики трубопроводов
10:35 Судебные приставы Пермского края напоминают о необходимости проверить наличие задолженности перед новогодними каникулами
14:18 Нечеткий регулятор работает четко: ученые ПНИПУ улучшили управление синхронными двигателями
10:37 Как связаться с судебным приставом?
16:24 Валерий Сухих: Сегодня мы чествуем тех, чьи предложения уже в ближайшем будущем могут дать новый толчок в развитии нашего региона
14:35 «Горьковка» приглашает пермяков на презентацию книги
10:17 В Перми пройдет традиционный форум «Мусульманский мир»
10:04 Технологии искусственного интеллекта помогают гражданам
21:30 В «Уралкалии» подписан коллективный договор на 2024-2026 годы
14:03 Разработка ученых Пермского политеха позволит автономно и качественно измерять магнитные поля Земли
11:00 Судебные приставы Пермского края призывают войти в новый год без долгов
15:17 Ученые ПНИПУ выяснили, как предотвратить опасные грунтовые оползни в городе
10:11 Под контролем судебных приставов гостиничный комплекс в Губахе официально введен в эксплуатацию
14:26 Прикамский Росреестр и Нотариальная палата проведут вебинар про доверенности
14:25 Ученые ПНИПУ запатентовали рецепт мази против ожогов и ран с белком крови человека
10:30 Судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей в пользу пострадавшей в аварии девочки и ее матери
12:28 На площадке Законодательного собрания открылась выставка «Пермь в архивных раритетах»
12:16 Росреестр Прикамья: пространственные данные будут использованы для создания инвестиционной карты региона
12:15 Ученые Пермского политеха разработали способ переработки техногенных отходов в износостойкое защитное покрытие
10:39 Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за производственную травму, полученную в трамвае
Все новости
11:21 Матвиенко выступила против включения в Конституцию государственной идеологии
11:03 В ГИБДД Москвы приостановили выдачу водительских прав из-за технического сбоя
18:15 Депутат ГД предложила ограничить доступ к интернету детям до 15 лет
17:48 Минюст: одобрены поправки о лишении статуса адвокатов, уехавших из страны
16:37 Депутат ГД высказался о смертной казни, комментируя диверсии на железных дорогах
15:45 В ГД просят Минюст дать определение «духовно-нравственным семейным ценностям»
15:03 Прокуратура: самолет Москва — Ханты-Мансийск вернулся в аэропорт из-за проблем с крылом
14:24 ВЦИОМ: в России уменьшилась доля тех, кто считает грамотность важной чертой культурного человека
13:14 Жители Белгорода приходят за яйцами целыми семьями из-за ограничений на продажу в одни руки
12:29 В Красноярске бывший депутат получил 12 лет колонии за организацию убийства
17:12 Главврач больницы в Мариинске попросила освободить травматологов из-под ареста из-за дефицита кадров
16:13 Путин заявил, что будет участвовать в президентских выборах
15:20 Прокуратура: в брянской гимназии в день стрельбы со входа был убран металлодетектор
14:32 Голосование на выборах президента РФ впервые будет проходить в течение трех дней
13:55 Суд во Владивостоке отказал в демонтаже памятника Солженицыну
13:30 В Приморье опрокинулся школьный автобус, детей осматривают медики
12:55 Генпрокуратура объявила о проверках в регионах в связи с ростом цен на яйца
12:13 SHOT: на отца стрелявшей в гимназии девочки возбудили уголовное дело
11:33 В Брянске после стрельбы в гимназии задержаны директор и сотрудница охранной организации
10:54 В Новосибирске из-за проблем с двигателем экстренно сел летевший в Москву самолет
18:08 Прокуратура: на полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK