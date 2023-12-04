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Судебные приставы Пермского края напоминают о необходимости проверить наличие задолженности перед новогодними каникулами

10.35 Понедельник, 11 декабря 2023
На начало декабря более 100550 прикамцев ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Игнорируя финансовые обязательства, они рискуют остаться без долгожданного новогоднего отпуска за пределами страны. Сейчас самое время проверить себя на наличие долгов по исполнительным производствам и погасить их. Чем раньше это будет сделано, тем меньше шансов уехать из аэропорта не в теплые страны, а в подразделение судебных приставов.

В большинстве случаев данный запрет выносится в отношении граждан, которые имеют задолженность по исполнительному производству более 10 тыс. рублей и не погасили ее в течение 2 месяцев. В случае, если сумма долга превышает 30 тыс. рублей, то судебный пристав может вынести постановление об ограничении выезда уже на следующий день после истечения срока добровольного погашения обязательств.

Не стоит забывать, что неоплаченные долги суммируются. Если у гражданина есть долг по коммунальным платежам на сумму 15 тыс. рублей, неоплаченные квитанции от ГИБДД на 5 тыс. рублей и просроченные налоговые обязательства в размере 10 тыс. рублей, то выезд за рубеж будет закрыт. Кроме того, невыездными становятся те должники, кого суд обязал исполнить требования неимущественного характера. Например, требование о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, выселении должника или вселении взыскателя, сносе здания, передаче ребенка.

Избежать неприятностей при пересечении границы поможет электронный банк данных исполнительных производств на сайте ГУФССП России по Пермскому краю и личный кабинет на портале «Госуслуги». Пользуясь информацией из этих источников, можно с точностью до копейки узнать сумму долга. Там же можно произвести оплату через безопасный платежный шлюз.

Необходимо помнить, что между внесением средств на депозитный счет подразделения ведомства и снятием имеющихся ограничений неизбежно пройдет определенное время. Во-первых, поступление денежных средств не сразу отразится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Во-вторых, на снятие ограничения судебным приставом и обновление информационных баз пограничников тоже понадобится время. Все эти манипуляции необходимо заложить в подготовку к отпуску и проверить себя на имеющиеся задолженности за несколько недель, а лучше за месяц до планируемой поездки.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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