Возрастное ограничение 18+

Нечеткий регулятор работает четко: ученые ПНИПУ улучшили управление синхронными двигателями

14.18 Пятница, 8 декабря 2023
Синхронные двигатели широко применяются в машиностроении, энергетике, строительстве и металлургии благодаря своей эффективности, мощности и надежности. Однако регуляторы, которые обычно управляют параметрами работы таких двигателей, например, скоростью, не всегда обеспечивают высокое качество контроля. В результате эффективность двигателя снижается, растет потребление электроэнергии и износ деталей. Ученые ПНИПУ предложили решение этой проблемы: нечеткий регулятор, основанный на знаниях эксперта-человека, позволит более точно и стабильно управлять работой двигателя.

Исследование опубликовано в журнале «Электротехника», № 11, 2023. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

В синхронном электродвигателе скорость работы ротора (вращающаяся часть) совпадает со скоростью вращения магнитного поля статора (неподвижная часть). Такие двигатели дороже и сложнее в эксплуатации – быстрее изнашиваются и требуют дополнительный источник постоянного тока, но при этом обладают большей мощностью, чем асинхронные, и менее чувствительны к скачкам напряжения.

Ученые ПНИПУ проанализировали работу системы управления синхронного двигателя с постоянными магнитами без датчика положения ротора, которая содержит регулятор скорости ротора и наблюдатель для оценки его текущей скорости. Они предложили заменить используемый в ней классический пропорционально-интегральный регулятор (ПИ-регулятор) скорости вращения ротора на нечеткий регулятор.

ПИ-регулятор – устройство с обратной связью для управления технологическими параметрами (скоростью, температурой, давлением и т.д.) Чтобы пояснить принцип его работы, приведем пример. Допустим, ПИ-регулятор отвечает за положение регулирующего вентиля на трубе с горячей водой, при этом необходимо, чтобы вода была определенного градуса. Получив информацию от датчика о реальной температуре воды, регулятор решает, насколько приоткрыть вентиль, чтобы та достигла нужного значения.

Однако ПИ-регулятор слабо подходит для сложных систем, например, доменной печи, поскольку невозможно учесть все факторы, влияющие на их работу (меняющуюся нагрузку, температуру, качество смазки, износ деталей и др.) При этом квалифицированный оператор качественно управляет такими объектами, опираясь на показания приборов и накопленный опыт.

В таком случае политехники предлагают заменить ПИ-регуляторы на нечеткие регуляторы, построенные на основе нечеткой логики. Что это значит? Нечеткий регулятор состоит из фаззификатора, блока правил и дефаззификатора.

Фаззификатор преобразует точные значения входных сигналов (например, значения скорости ротора) в нечеткие величины (очень высокая, высокая, очень низкая, низкая, норма). Блок правил содержит инструкции (если x, то y), с которыми регулятор соотносит полученные нечеткие величины, и определяет, какое управляющее воздействие ему применить (если скорость очень низкая, то подачу тока увеличить сильно). Дефаззификатор преобразует нечеткие решения (увеличить сильно) в точные значения управляющих воздействий (увеличить на х), которыми регулятор контролирует скорость ротора.

Инструкции для нечеткого регулятора основаны на знаниях опытных специалистов. При этом возможно сформировать любое количество инструкций и условий в них, что делает процесс управления гораздо более эффективным.

– ПИ-регуляторы чувствительны к изменениям параметров системы, недостаточно качественно реагируют на быстрые и сильные перепады нагрузки, это приводит к ошибкам в процессе управления, снижению эффективности работы всей системы. Применение нечеткого регулятора исключает эти недостатки, – рассказывает ассистент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ Сергей Сторожев.

Чтобы убедиться в эффективности предложенного подхода, ученые Пермского политеха смоделировали работу нечеткого регулятора скорости в синхронном двигателе при помощи специализированного ПО. Они исследовали его работу при разной нагрузке и изменяющихся параметрах двигателя (например, при перегреве, вибрациях, износе деталей).

– Результаты показали, что использование нечеткого регулятора улучшает основные показатели качества управления в обоих случаях. Например, перерегулирование (превышение необходимого уровня управляющего воздействия) в идеальных условиях сокращается с 5% до 1%, а в условиях изменяющихся параметров двигателя – с 10% до 2 %, – подводит итог доктор технических наук, заведующий кафедрой автоматики и телемеханики ПНИПУ Александр Южаков.

Разработанный учеными ПНИПУ подход представляет собой альтернативу стандартному способу управления синхронными двигателями с постоянными магнитами без датчика положения ротора. Он может применяться в двигателях беспилотников, электросамокатов, велосипедов, топливных и масляных насосов. Это позволит добиться более простого, точного и качественного управления их работой, повысить их эффективность, сократить потери электроэнергии, избежать ускоренного износа деталей. Как отмечают ученые, конструкторская и программная документация уже разработана и планируется к внедрению в 2024 году.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловские соискатели стали активнее на 3%
07 декабря 2023
В ДТП угодил пассажирский автобус в Красноуфимске
03 декабря 2023
К очередной магнитной буре следует готовиться людям с метеозависимостью
03 декабря 2023
Долги екатеринбургского «Гортранса» покроют субсидией из городского бюджета
30 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:18 Нечеткий регулятор работает четко: ученые ПНИПУ улучшили управление синхронными двигателями
10:37 Как связаться с судебным приставом?
16:24 Валерий Сухих: Сегодня мы чествуем тех, чьи предложения уже в ближайшем будущем могут дать новый толчок в развитии нашего региона
14:35 «Горьковка» приглашает пермяков на презентацию книги
10:17 В Перми пройдет традиционный форум «Мусульманский мир»
10:04 Технологии искусственного интеллекта помогают гражданам
21:30 В «Уралкалии» подписан коллективный договор на 2024-2026 годы
14:03 Разработка ученых Пермского политеха позволит автономно и качественно измерять магнитные поля Земли
11:00 Судебные приставы Пермского края призывают войти в новый год без долгов
15:17 Ученые ПНИПУ выяснили, как предотвратить опасные грунтовые оползни в городе
10:11 Под контролем судебных приставов гостиничный комплекс в Губахе официально введен в эксплуатацию
14:26 Прикамский Росреестр и Нотариальная палата проведут вебинар про доверенности
14:25 Ученые ПНИПУ запатентовали рецепт мази против ожогов и ран с белком крови человека
10:30 Судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей в пользу пострадавшей в аварии девочки и ее матери
12:28 На площадке Законодательного собрания открылась выставка «Пермь в архивных раритетах»
12:16 Росреестр Прикамья: пространственные данные будут использованы для создания инвестиционной карты региона
12:15 Ученые Пермского политеха разработали способ переработки техногенных отходов в износостойкое защитное покрытие
10:39 Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за производственную травму, полученную в трамвае
16:39 В Перми на площадке СК имени Сухарева продолжается чемпионат России по кикбоксингу
15:00 «Уралкалий» - партнер VIII Пермского инженерно-промышленного форума
14:05 Депутаты поддержали предложение губернатора Пермского края по присуждению звания «Почетный гражданин»
Все новости
14:32 Голосование на выборах президента РФ впервые будет проходить в течение трех дней
13:55 Суд во Владивостоке отказал в демонтаже памятника Солженицыну
13:30 В Приморье опрокинулся школьный автобус, детей осматривают медики
12:55 Генпрокуратура объявила о проверках в регионах в связи с ростом цен на яйца
12:13 SHOT: на отца стрелявшей в гимназии девочки возбудили уголовное дело
11:33 В Брянске после стрельбы в гимназии задержаны директор и сотрудница охранной организации
10:54 В Новосибирске из-за проблем с двигателем экстренно сел летевший в Москву самолет
18:08 Прокуратура: на полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство
17:27 Депутат ГД предложил дать законодательное определение понятию «травля в школе»
17:06 В полиции Брянска рассказали, как охранялась школа, в которой произошла стрельба
16:29 В ФСБ заявили о раскрытии теракта на БАМе, задержан гражданин Беларуси
15:51 Депутат ГД связала стрельбу в брянской школе с «духовно-нравственными ценностями»
15:16 Сотрудники Washington Post объявили о крупнейшей за 48 лет забастовке
14:24 Депутат ГД: каждый пятый школьник сталкивается с травлей
13:30 SHOT: задержан отец школьницы, устроившей стрельбу в Брянске
13:13 Губернатор прокомментировал стрельбу в гимназии Брянска
12:53 СК: при стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали
12:37 Устроившая стрельбу в брянской гимназии восьмиклассница покончила с собой
12:14 Школьница устроила стрельбу в гимназии Брянска
10:38 Совфед седьмого декабря обсудит назначение выборов президента России на 17 марта
18:26 Во Владивостоке сотрудники ФСИН задержаны за разбойное нападение на стриптиз-клуб
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK