Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих: Сегодня мы чествуем тех, чьи предложения уже в ближайшем будущем могут дать новый толчок в развитии нашего региона

16.24 Четверг, 7 декабря 2023
zsperm.ru
7 декабря прошла церемония награждения победителей региональных конкурсов «Будущие законодатели Пермского края» и «Путешествие по Пермскому краю». Они проходят в рамках просветительского проекта Законодательного собрания Прикамья «Парламентский урок».

Итоги были подведены на сцене Дворца детского (юношеского) творчества. Победители и призеры конкурса «Будущие законодатели Пермского края» получили награды по пяти номинациям: рисунок, видеофильм, социальный проект, фотография и методическая разработка парламентского урока. В работах участники поделились своими представлениями о родном регионе, рассказали о тех вопросах, которые их волнуют, и предложили идеи для развития территорий.

Так, победитель в номинации «Видеофильм», ученик МАОУ «СОШ №12» г. Перми Вячеслав Войшко рассказал о возможностях развития спортивной сферы в регионе. Победители в номинации «Социальный проект», студенты Бардымского филиала «Краевого политехнического колледжа», в течение года провели несколько акций. Они привлекли студентов к добровольческому движению и участию в мероприятиях гуманитарной направленности для поддержки участников специальной военной операции.

Всего в 2023 году в конкурсе приняли участие образовательные учреждения из всех 43 территорий региона. Педагоги и школьники направили на конкурс рекордное число заявок – порядка 2000. Добавим, что победа в конкурсе учитываются при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края».

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, в этом году конкурс претендует на самую масштабную географию участников. «Мы всегда стремились охватить как можно больше участников, потому что в каждом уголке Пермского края есть свои таланты. Наша задача – дать ребятам возможность заявить о себе, рассказать о своей малой Родине, представить свои идеи. Сегодня мы чествуем тех, чьи предложения уже в ближайшем будущем могут воплотиться в жизнь и дать новый толчок в развитии нашего региона. Неоспоримый вклад в наше будущее поколение вносят наставники – педагоги и родители, под чьим руководством ребята готовят свои работы», – подчеркнул Валерий Сухих.

Также свои награды получили победители регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю». В этом году по решению жюри список победителей был расширен. Кроме семи туристических маршрутов, на основе которых были сняты телевизионные фильмы, конкурсная комиссия отметила ряд работ, которые награждены поощрительными призами. Также некоторые участники конкурса смогут принять участие в окружных мероприятиях, а ряд работ отмечены специальными призами от партнеров проекта.

Всего в 2023 году на конкурс 235 туристических маршрутов по 35 территориям региона. Это также рекордное количество заявок. Впервые в этом году в конкурсе приняли участие студенты. Больше всего проектов поступило из г. Перми, г. Кизела, Пермского, Кунгурского, Чусовского, Березниковского, Лысьвенского, Осинского, Соликамского и Ильинского округов.

Напомним, региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю» проводится с 2017 года по инициативе председателя Законодательного собрания Валерия Сухих. В рамках конкурса школьники, студенты и педагоги разрабатывают авторские маршруты и уникальные экскурсии по своей малой родине. Лучшие из них становятся победителями и ложатся в основу телевизионных передач «Путешествие через край». На основе работ участников уже снято 56 фильмов. Все они размещены на сайте Законодательного собрания и в социальных сетях.

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Вячеслав Григорьев, Герой России, заместитель председателя Законодательного собрания Сергей Яшкин, депутаты краевого парламента Дмитрий Бондарь и Ирек Хазиев, федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Воробьев, заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева и директор Центра развития туризма Константин Тиминский.

Список победителей и призеров регионального конкурса «Будущие законодатели Пермского края» в 2023 году – на сайте Законодательного собрания Пермского края.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловский центр СПИДа признали лучшим в стране
01 декабря 2023
В ближайшую пятницу в Екатеринбурге стартует юбилейная «КиноПроба»
28 ноября 2023
Свердловские спасатели предупредили о сильном снегопаде 5 декабря
04 декабря 2023
Прямую линию со свердловским губернатором проведут 5 декабря
30 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:24 Валерий Сухих: Сегодня мы чествуем тех, чьи предложения уже в ближайшем будущем могут дать новый толчок в развитии нашего региона
14:35 «Горьковка» приглашает пермяков на презентацию книги
10:17 В Перми пройдет традиционный форум «Мусульманский мир»
10:04 Технологии искусственного интеллекта помогают гражданам
21:30 В «Уралкалии» подписан коллективный договор на 2024-2026 годы
14:03 Разработка ученых Пермского политеха позволит автономно и качественно измерять магнитные поля Земли
11:00 Судебные приставы Пермского края призывают войти в новый год без долгов
15:17 Ученые ПНИПУ выяснили, как предотвратить опасные грунтовые оползни в городе
10:11 Под контролем судебных приставов гостиничный комплекс в Губахе официально введен в эксплуатацию
14:26 Прикамский Росреестр и Нотариальная палата проведут вебинар про доверенности
14:25 Ученые ПНИПУ запатентовали рецепт мази против ожогов и ран с белком крови человека
10:30 Судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей в пользу пострадавшей в аварии девочки и ее матери
12:28 На площадке Законодательного собрания открылась выставка «Пермь в архивных раритетах»
12:16 Росреестр Прикамья: пространственные данные будут использованы для создания инвестиционной карты региона
12:15 Ученые Пермского политеха разработали способ переработки техногенных отходов в износостойкое защитное покрытие
10:39 Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за производственную травму, полученную в трамвае
16:39 В Перми на площадке СК имени Сухарева продолжается чемпионат России по кикбоксингу
15:00 «Уралкалий» - партнер VIII Пермского инженерно-промышленного форума
14:05 Депутаты поддержали предложение губернатора Пермского края по присуждению звания «Почетный гражданин»
14:04 В Прикамье определят лучшие думы и молодежные парламенты на местах
14:04 В Пермском крае продлили действие льготы на оздоровление для бюджетников
Все новости
16:29 В ФСБ заявили о раскрытии теракта на БАМе, задержан гражданин Беларуси
15:51 Депутат ГД связала стрельбу в брянской школе с «духовно-нравственными ценностями»
15:16 Сотрудники Washington Post объявили о крупнейшей за 48 лет забастовке
14:24 Депутат ГД: каждый пятый школьник сталкивается с травлей
13:30 SHOT: задержан отец школьницы, устроившей стрельбу в Брянске
13:13 Губернатор прокомментировал стрельбу в гимназии Брянска
12:53 СК: при стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали
12:37 Устроившая стрельбу в брянской гимназии восьмиклассница покончила с собой
12:14 Школьница устроила стрельбу в гимназии Брянска
10:38 Совфед седьмого декабря обсудит назначение выборов президента России на 17 марта
18:26 Во Владивостоке сотрудники ФСИН задержаны за разбойное нападение на стриптиз-клуб
17:54 Российская группа с песней из сериала «Слово пацана» возглавила мировой рейтинг Shazam
17:21 В Рязанской области в результате стрельбы погиб полицейский
16:19 Депутат ГД предлагает закон, запрещающий называть мальчиков женскими именами и наоборот
14:39 Госдума приняла законопроект, который запрещает телефоны на уроках
14:21 Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в ГД весной
13:50 Новосибирский депутат вернул правительству все награды в знак протеста против мусорного полигона
12:32 Президент Венесуэлы призвал создать 24-й штат на спорной с Гайаной территории
11:31 В Новосибирске задержан замначальника городского управления МВД
10:35 На Камчатке на стройке аэропорта отравились рабочие, более 40 человек госпитализированы
18:20 Датский профсоюз поддержал забастовку работников Tesla в Швеции
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK