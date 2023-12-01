Валерий Сухих: Сегодня мы чествуем тех, чьи предложения уже в ближайшем будущем могут дать новый толчок в развитии нашего региона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

7 декабря прошла церемония награждения победителей региональных конкурсов «Будущие законодатели Пермского края» и «Путешествие по Пермскому краю». Они проходят в рамках просветительского проекта Законодательного собрания Прикамья «Парламентский урок».Итоги были подведены на сцене Дворца детского (юношеского) творчества. Победители и призеры конкурса «Будущие законодатели Пермского края» получили награды по пяти номинациям: рисунок, видеофильм, социальный проект, фотография и методическая разработка парламентского урока. В работах участники поделились своими представлениями о родном регионе, рассказали о тех вопросах, которые их волнуют, и предложили идеи для развития территорий.Так, победитель в номинации «Видеофильм», ученик МАОУ «СОШ №12» г. Перми Вячеслав Войшко рассказал о возможностях развития спортивной сферы в регионе. Победители в номинации «Социальный проект», студенты Бардымского филиала «Краевого политехнического колледжа», в течение года провели несколько акций. Они привлекли студентов к добровольческому движению и участию в мероприятиях гуманитарной направленности для поддержки участников специальной военной операции.Всего в 2023 году в конкурсе приняли участие образовательные учреждения из всех 43 территорий региона. Педагоги и школьники направили на конкурс рекордное число заявок – порядка 2000. Добавим, что победа в конкурсе учитываются при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края».Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, в этом году конкурс претендует на самую масштабную географию участников. «Мы всегда стремились охватить как можно больше участников, потому что в каждом уголке Пермского края есть свои таланты. Наша задача – дать ребятам возможность заявить о себе, рассказать о своей малой Родине, представить свои идеи. Сегодня мы чествуем тех, чьи предложения уже в ближайшем будущем могут воплотиться в жизнь и дать новый толчок в развитии нашего региона. Неоспоримый вклад в наше будущее поколение вносят наставники – педагоги и родители, под чьим руководством ребята готовят свои работы», – подчеркнул Валерий Сухих.Также свои награды получили победители регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю». В этом году по решению жюри список победителей был расширен. Кроме семи туристических маршрутов, на основе которых были сняты телевизионные фильмы, конкурсная комиссия отметила ряд работ, которые награждены поощрительными призами. Также некоторые участники конкурса смогут принять участие в окружных мероприятиях, а ряд работ отмечены специальными призами от партнеров проекта.Всего в 2023 году на конкурс 235 туристических маршрутов по 35 территориям региона. Это также рекордное количество заявок. Впервые в этом году в конкурсе приняли участие студенты. Больше всего проектов поступило из г. Перми, г. Кизела, Пермского, Кунгурского, Чусовского, Березниковского, Лысьвенского, Осинского, Соликамского и Ильинского округов.Напомним, региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю» проводится с 2017 года по инициативе председателя Законодательного собрания Валерия Сухих. В рамках конкурса школьники, студенты и педагоги разрабатывают авторские маршруты и уникальные экскурсии по своей малой родине. Лучшие из них становятся победителями и ложатся в основу телевизионных передач «Путешествие через край». На основе работ участников уже снято 56 фильмов. Все они размещены на сайте Законодательного собрания и в социальных сетях.В церемонии награждения приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Вячеслав Григорьев, Герой России, заместитель председателя Законодательного собрания Сергей Яшкин, депутаты краевого парламента Дмитрий Бондарь и Ирек Хазиев, федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Воробьев, заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева и директор Центра развития туризма Константин Тиминский.Список победителей и призеров регионального конкурса «Будущие законодатели Пермского края» в 2023 году – на сайте Законодательного собрания Пермского края.