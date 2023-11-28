«Горьковка» приглашает пермяков на презентацию книги

Марина Осипова © Вечерние ведомости

9 декабря в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького представят книгу пермячки Наталии Грачевой.Книга «Путешествие за…» - это пятый сборник повестей и рассказов автора для взрослого читателя. Кроме того, у Грачевой выпущено две книги для детей, в этом году вышла еще одна – сказка «Страна Облаковия».Н. Грачева окончила филфак Пермского государственного университета. В двухтысячные начала писать стихи, затем небольшие рассказы. С 2010 г. печатается в пермских периодических изданиях. В 2011 г. стала лауреатом международного конкурса малой прозы «Белая скрижаль». Номинировалась на премию «Писатель года» на российском литературном портале «Проза.ру».Презентация состоится в малом зале (правое крыло, 3 этаж), 16+.