В Перми пройдет традиционный форум «Мусульманский мир»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

14-17 декабря в Перми состоится XI межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир».Форум «Мусульманский мир» - масштабное событие, направленное на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих Ислам. Организаторами форума выступают Духовные управления мусульман Пермского края при поддержке Администрации губернатора. Мероприятие носит общественный, национальный и культурный характер.Главным событием деловой программы форума станет пленарное заседание «Любовь к Родине от веры». Также в рамках секционных заседаний участники обсудят вопросы мусульманского образования и другие темы.Во второй день форума состоится межрегиональный конкурс чтецов Корана - продолжение лучших традиций Ислама.В субботу и воскресенье участников ждет насыщенная концертная программа с выступлениями национальных творческих коллективов из Перми и Пермского края.