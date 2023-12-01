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В Перми пройдет традиционный форум «Мусульманский мир»
14-17 декабря в Перми состоится XI межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир».
Форум «Мусульманский мир» - масштабное событие, направленное на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих Ислам. Организаторами форума выступают Духовные управления мусульман Пермского края при поддержке Администрации губернатора. Мероприятие носит общественный, национальный и культурный характер.
Главным событием деловой программы форума станет пленарное заседание «Любовь к Родине от веры». Также в рамках секционных заседаний участники обсудят вопросы мусульманского образования и другие темы.
Во второй день форума состоится межрегиональный конкурс чтецов Корана - продолжение лучших традиций Ислама.
В субботу и воскресенье участников ждет насыщенная концертная программа с выступлениями национальных творческих коллективов из Перми и Пермского края.
Форум «Мусульманский мир» - масштабное событие, направленное на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих Ислам. Организаторами форума выступают Духовные управления мусульман Пермского края при поддержке Администрации губернатора. Мероприятие носит общественный, национальный и культурный характер.
Главным событием деловой программы форума станет пленарное заседание «Любовь к Родине от веры». Также в рамках секционных заседаний участники обсудят вопросы мусульманского образования и другие темы.
Во второй день форума состоится межрегиональный конкурс чтецов Корана - продолжение лучших традиций Ислама.
В субботу и воскресенье участников ждет насыщенная концертная программа с выступлениями национальных творческих коллективов из Перми и Пермского края.
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