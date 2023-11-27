Судебные приставы Пермского края призывают войти в новый год без долгов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Если верить основному принципу встречи Нового года, достаток вероятнее всего ждет того, кто успеет рассчитаться со своими долгами в году уходящем. На сегодняшний день статус должников имеет более 1 млн жителей Пермского края. Это почти половина всего взрослого населения региона.Напомним, что в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета неплательщиков, их движимое и недвижимое имущество, выносить постановления о временном запрете на выезд за пределы страны и о временном ограничении на пользование должником специальным правом на управление транспортным средством. Последствиями этих действий может стать арест автомобиля, невозможность оплаты покупок денежными средствами с собственного счёта, отдыха за границей.Применение принудительных мер в рамках исполнительных производств имущественного характера возможно избежать только в случае полной и своевременной оплаты задолженности.Граждане и представители юридических лиц могут исполнить свои финансовые обязательства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на интернет-сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о долгах, а также выбрать удобный способ оплаты. Должникам сервис сформирует квитанцию для оплаты задолженности в кредитных учреждениях, в том числе через их приложения. Также «Банк данных исполнительных производств» предложит оплатить долг с помощью личного кабинета на портале Госуслуг.Дистанционный способ оплаты позволит избежать посещения отделений судебных приставов, личного контакта с сотрудниками ведомства, а также гарантирует окончание исполнительных производств и отмену принудительных мер исполнения.При оплате долга по исполнительным производствам непосредственно взыскателям и отсутствии у судебного пристава сведений, подтверждающих оплату, сотрудник службы в соответствии с законодательством будет продолжать применение принудительных мер.