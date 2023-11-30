Под контролем судебных приставов гостиничный комплекс в Губахе официально введен в эксплуатацию

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы окончили исполнительное производство о приостановлении эксплуатации развлекательно-гостиничного комплекса «Серебряная мечта» в Губахе. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию собственнику потребовалось 5 лет.Напомним, решение о приостановлении деятельности центра было принято судом в 2018 году. Поводом для этого стали нарушения правил пожарной безопасности и отсутствие разрешительной документации, подтверждающей, что реконструкция объекта проведена в соответствии с законодательством.В свое время «Серебряная мечта» была перестроена из производственного корпуса механического завода. Однако разрешения на ввод объекта в строй после реконструкции получено не было. В выписке из единого государственного реестра прав на недвижимость значилось, что земельный участок, на котором располагался туристический центр, по-прежнему используется под промышленную площадку производственного корпуса № 22 механического завода.В рамках исполнительного производства судебным приставом был применен весь комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством. Регулярно проводились проверки надлежащего исполнения решения суда, в отношении владельца центра выносилось постановление о взыскании исполнительского сбора, также он неоднократно ограничивался в праве выезда за пределы Российской Федерации. В итоге должник получил официальное разрешение на эксплуатацию развлекательно-гостиничного комплекса и иные документы, подтверждающие его безопасность для гостей.