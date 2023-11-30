Прикамский Росреестр и Нотариальная палата проведут вебинар про доверенности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

6 декабря в 13.30 часов Управление Росреестра по Пермскому краю проведет в своей группе «Вконтакте» https://vk.com/rosreestr_59 вебинар на тему «Доверенность на совершение сделок с недвижимостью».Модератор вебинара - заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Олеговна Микова. Приглашенный эксперт - советник президента Нотариальной палаты Пермского края по правовым вопросам Елена Александровна Бардушко.Эксперты расскажут, что нужно учесть, если от имени собственника действует представитель, о требованиях к доверенности для продажи, дарения имущества, обращения в Росреестр, на сколько лет может быть выдана доверенность и как ее отменить, где проверить подлинность доверенности.Вопросы экспертам можно задать в комментариях к посту в группе Управления Росреестра по Пермскому краю «Вконтакте» https://vk.com/rosreestr_59, а также в чате в прямом эфире.