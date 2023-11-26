Ученые ПНИПУ запатентовали рецепт мази против ожогов и ран с белком крови человека

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Занимаясь работой и бытовыми делами, человек часто получает микротравмы: ожоги, порезы, ссадины. Чтобы не допустить воспаления и ускорить процесс заживления, применяют специальные мази, гели, медицинский клей. Гели быстро впитываются, а клей только закрывает рану от инфекции, в то время как мазь за счет своей консистенции питает сухую кожу и долго остается на ее поверхности, воздействуя на травму. Ученые ПНИПУ разработали рецепт мази против ожогов и ран с альбумином (белком крови) человека – она проста в изготовлении, легко наносится и оказывает антибактериальное и заживляющее действие.На разработку выдан патент № 2805924.Ученые ПНИПУ изучили единственный существующий рецепт мази с альбумином для лечения ожогов и выявили его недостатки: сложность приготовления и использование спиртового экстракта прополиса, хотя его нежелательно наносить на открытые раны. Политехники разработали собственные состав и метод изготовления мази.Действующим веществом ученые выбрали 20%-й раствор альбумина человека – одного из базовых белков плазмы крови. У него высокая связывающая способность, благодаря которой он является основным транспортным белком крови и важным переносчиком многих молекул, в том числе лекарственных препаратов. Альбумин также служит источником азота при дефиците белка в организме и проявляет заживляющие свойства при локальном нанесении.В качестве мазевой основы ученые использовали стеариновую кислоту – она формирует консистенцию, выступая загустителем. Цитрат серебра как консервант помог достичь антимикробных свойств, полисорбат 80 играл роль вещества, образующего эмульсию. Глицерин обеспечивал влагоудерживающую способность, а карбонат калия – лёгкость при нанесении на кожу (за счёт образования пенистой структуры).Политехники продезинфицировали оборудование и подготовили ингредиенты: растворили карбонат калия в минимальном объёме стерильной дистиллированной воды, расплавили стеариновую кислоту на водяной бане при температуре 70 градусов Цельсия. После этого, помешивая, ввели в нее глицерин, цитрат серебра, полисорбат 80 и раствор карбоната калия (его вносили по частям, чтобы не вызвать бурное пенообразование). После остывания основы до 40 градусов внесли альбумин, перемешали и разлили в стерильные емкости.– Путем внесения изменений в технологический процесс и в компонентный состав мази было изготовлено несколько рецептур. Испытания полученных составов показали, что они соответствуют стандартам Государственной фармакопеи РФ для лекарственных форм наружного применения и обеспечивают эффективный контакт действующего вещества с раневой поверхностью, – рассказывает автор разработки, магистрант направления «Биотехнология» ПНИПУ Татьяна Аблина.– Альбумин в разработанном составе остается стабилен: основа и вспомогательные компоненты не расслаиваются от действующего вещества при производстве и механических воздействиях во время упаковки и транспортировки. Мазь сохраняет свои физико-химические свойства при длительном хранении, легко наносится на кожу и поверхность раны, – отмечает доктор медицинских наук, профессор кафедры окружающей среды ПНИПУ Лариса Волкова.Разработка ученых ПНИПУ расширяет арсенал противоожоговых и ранозаживляющих средств и обладает рядом преимуществ. Представленная политехниками мазь не содержит спирта, что исключает раздражение и обеспечивает бережное заживление тканей, а также будет отличаться доступностью за счет упрощенного способа приготовления и недорогих компонентов в составе.