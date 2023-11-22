На площадке Законодательного собрания открылась выставка «Пермь в архивных раритетах»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В краевом парламенте открылась ещё одна выставка, посвященная юбилею краевой столицы. Выставочный проект подготовлен Государственным архивом Пермского края.На площадке Законодательного собрания Пермского края прошла презентация выставки «Пермь в архивных раритетах. Городские истории». Экспозиция подготовлена в рамках совместного проекта «Уникальный документ». На выставке представлены архивные документы, рассказывающие истории о Перми и её жителях за 300 лет.Открывая выставку, спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что её можно назвать мечтой коллекционеров. «Здесь собраны самые редкие документы из жизни краевой столицы, а многие экспонаты представлены впервые. Можно сказать, что этой выставкой мы подводим итоги празднования 300-летия Перми», – подчеркнул Валерий Сухих.Экспозиция разделена на 10 тематических блоков, которые позволяют узнать, как жили пермяки и как был устроен город. На планшетах представлены сюжеты из городской и трудовой жизни. Так, в экспозиции можно увидеть Список с переписных книг 1647 г. Прокопия Кузьмича Елизарова по Соликамскому уезду и вотчине Строгановых, где впервые упоминается поселение на реке Егошихе и План разграничения лесов Мотовилихинского и Егошихинского заводов 1785 года из фонда крупных землевладельцев Лазаревых. На плане обозначены окрестные деревни, которые в XX веке стали микрорайонами города Перми. Также на выставке представлен Указ Екатерины II об учреждении города Перми от 11 ноября 1780 г.Кроме этого, на выставке представлен киноочерк «В Чердынь (Пермь великую)» из архивного фонда Геннадия Николаевича Чагина, известного российского историка, этнолога и краеведа. Это одна из самых первых киноплёнок про Пермь 1920-х – 30-х годов. В фильме ярко представлено городское пространство того периода времени.В открытии выставки приняла участие руководитель краевого Агентства по делам архивов Наталья Новикова. Она вручила краевому архиву юбилейный памятный знак «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми».Также в рамках презентации выставки директор Государственного архива Пермского края Юлия Кашаева передала в парламентскую библиотеку уникальное издание – книгу-альбом «Пермь на планах города: три века роста». Это совместный проект министерства культуры Пермского края, Государственного архива Пермского края и Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина.Альбом представляет собой обширную коллекцию карт, планов и чертежей города Перми XVIII – начала XXI века. Впервые в одном издании собраны планы города Перми за три века его истории, которые сохранились в архивных и библиотечных фондах, музейных и университетских коллекциях Перми, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. В альбоме опубликовано 140 картографических источников, которые отражают облик Перми в разные исторические эпохи. Картографические документы сопровождаются научно-популярными комментариями.Над созданием книги работали ведущие архивисты Государственного архива Пермского края. Особенностью альбома стало еще и то, что форзацы книги дополнили красочные изобразительные работы юных пермяков, они же стали основой памятных закладок. Книга вышла лимитированным тиражом, который не поступит в продажу, ее можно будет найти только на полках библиотек Пермского края.