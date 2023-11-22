Возрастное ограничение 18+

На площадке Законодательного собрания открылась выставка «Пермь в архивных раритетах»

12.28 Пятница, 1 декабря 2023
В краевом парламенте открылась ещё одна выставка, посвященная юбилею краевой столицы. Выставочный проект подготовлен Государственным архивом Пермского края.

На площадке Законодательного собрания Пермского края прошла презентация выставки «Пермь в архивных раритетах. Городские истории». Экспозиция подготовлена в рамках совместного проекта «Уникальный документ». На выставке представлены архивные документы, рассказывающие истории о Перми и её жителях за 300 лет.

Открывая выставку, спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что её можно назвать мечтой коллекционеров. «Здесь собраны самые редкие документы из жизни краевой столицы, а многие экспонаты представлены впервые. Можно сказать, что этой выставкой мы подводим итоги празднования 300-летия Перми», – подчеркнул Валерий Сухих.

Экспозиция разделена на 10 тематических блоков, которые позволяют узнать, как жили пермяки и как был устроен город. На планшетах представлены сюжеты из городской и трудовой жизни. Так, в экспозиции можно увидеть Список с переписных книг 1647 г. Прокопия Кузьмича Елизарова по Соликамскому уезду и вотчине Строгановых, где впервые упоминается поселение на реке Егошихе и План разграничения лесов Мотовилихинского и Егошихинского заводов 1785 года из фонда крупных землевладельцев Лазаревых. На плане обозначены окрестные деревни, которые в XX веке стали микрорайонами города Перми. Также на выставке представлен Указ Екатерины II об учреждении города Перми от 11 ноября 1780 г.

Кроме этого, на выставке представлен киноочерк «В Чердынь (Пермь великую)» из архивного фонда Геннадия Николаевича Чагина, известного российского историка, этнолога и краеведа. Это одна из самых первых киноплёнок про Пермь 1920-х – 30-х годов. В фильме ярко представлено городское пространство того периода времени.

В открытии выставки приняла участие руководитель краевого Агентства по делам архивов Наталья Новикова. Она вручила краевому архиву юбилейный памятный знак «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми».

Также в рамках презентации выставки директор Государственного архива Пермского края Юлия Кашаева передала в парламентскую библиотеку уникальное издание – книгу-альбом «Пермь на планах города: три века роста». Это совместный проект министерства культуры Пермского края, Государственного архива Пермского края и Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина.

Альбом представляет собой обширную коллекцию карт, планов и чертежей города Перми XVIII – начала XXI века. Впервые в одном издании собраны планы города Перми за три века его истории, которые сохранились в архивных и библиотечных фондах, музейных и университетских коллекциях Перми, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. В альбоме опубликовано 140 картографических источников, которые отражают облик Перми в разные исторические эпохи. Картографические документы сопровождаются научно-популярными комментариями.

Над созданием книги работали ведущие архивисты Государственного архива Пермского края. Особенностью альбома стало еще и то, что форзацы книги дополнили красочные изобразительные работы юных пермяков, они же стали основой памятных закладок. Книга вышла лимитированным тиражом, который не поступит в продажу, ее можно будет найти только на полках библиотек Пермского края.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Двухтомник про Екатеринбург перебрался в Интернет
22 ноября 2023
«Визуальный мусор» превратился в выставленные на улицах Эльмаша произведения искусства
23 ноября 2023
На ВДНХ в Москве появилась ёлочка от Свердловской области
26 ноября 2023
Губернатор Куйвашев показал москвичам, как можно сгореть в доменной печи
25 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:28 На площадке Законодательного собрания открылась выставка «Пермь в архивных раритетах»
12:16 Росреестр Прикамья: пространственные данные будут использованы для создания инвестиционной карты региона
12:15 Ученые Пермского политеха разработали способ переработки техногенных отходов в износостойкое защитное покрытие
10:39 Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за производственную травму, полученную в трамвае
16:39 В Перми на площадке СК имени Сухарева продолжается чемпионат России по кикбоксингу
15:00 «Уралкалий» - партнер VIII Пермского инженерно-промышленного форума
14:05 Депутаты поддержали предложение губернатора Пермского края по присуждению звания «Почетный гражданин»
14:04 В Прикамье определят лучшие думы и молодежные парламенты на местах
14:04 В Пермском крае продлили действие льготы на оздоровление для бюджетников
14:03 Участники СВО из Прикамья смогут получать бесплатные земли
13:16 «Горьковка» открывает выставки к памятным датам
11:51 Валерий Сухих: Деятели культуры делают нашу жизнь ярче
11:42 Валерий Сухих: Молодых ученых нужно поддерживать
11:03 В Пермском районе судебные приставы взыскали уголовный штраф за повторное вождение в нетрезвом виде
10:44 Валерий Сухих: Бюджетная политика остается гибкой
14:20 Не только в небе: ученые Пермского политеха рассказали о перспективах появления беспилотников на автомобильных дорогах
14:17 Росреестр Прикамья разъясняет, как защитить спорное имущество
10:36 Судебные приставы Пермского края просят оказать помощь в розыске
14:50 Ученые ПНИПУ выяснили, как улучшить обогащение калийной руды
14:47 29 ноября в «Горьковке» презентуют справочник о пермяках
10:27 В ГУФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
Все новости
13:42 ФАС предложила ретейлерам добровольно ограничить наценку на куриные яйца
12:59 В Липецкой области частные клиники отказались от абортов
12:27 В России 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, защищались от агрессии
11:49 В ГД внесли поправку, которая запрещает телефоны в школах даже в образовательных целях
11:04 Армия Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа
17:12 Верховный суд РФ признал «движение ЛГБТ»* экстремистской организацией
17:04 Мосгорсуд оставил в силе продление ареста Беркович и Петрийчук
16:32 В подмосковном Щелково спилят 84-летнюю ель для площади Кремля
15:47 В Оренбурге яйца стали продавать поштучно из-за роста цен
15:18 Кузнецова: в РФ на федеральном уровне прорабатывают вопрос об ограничении абортов
14:51 В Бурятии осужден экс-директор «Водоканала», который заставлял подчиненных трудиться на участке жены
14:07 Заксобрание Пермского края лишило полномочий депутата Лисняка за прогулы
13:21 Число жертв теракта в Иерусалиме выросло до трех
12:37 В ГД внесли законопроект об обязательной маркировке, которая предупреждает о вреде энергетиков
11:48 Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте
11:26 На въезде в Иерусалим неизвестные открыли огонь по людям на автобусной остановке
11:10 В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек
18:16 В Польше неизвестный с ножом напал на школу, есть пострадавшие
17:44 СК и прокуратура выясняют, почему вода в реке Томь окрасилась в багровый цвет
17:00 В Волгоградской области целый город на неделю останется без централизованного водоснабжения
16:13 Детский омбудсмен Татарстана просит Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK