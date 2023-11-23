Возрастное ограничение 18+

Росреестр Прикамья: пространственные данные будут использованы для создания инвестиционной карты региона

12.16 Пятница, 1 декабря 2023
В 2023 году Управление Росреестра по Пермскому краю в рамках поддержки реализации инвестиционных проектов создало цифровой профиль более 40 территорий.

В Пермском крае развита инвестиционная инфраструктура и действуют различные меры поддержки для инвесторов. Одним из основных инструментов поддержки инвесторов является статус «приоритетный инвестиционный проект». Он позволяет инвесторам получить всеобъемлющую поддержку на территории региона, в том числе налоговые преференции в виде инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, предоставление земельных участков в аренду без торгов, содействие в технологическом подключении, административное сопровождение проектов.

«Сегодня в регионе на разных этапах реализации находятся более 300 инвестпроектов с объемом инвестиций порядка 1,3 трлн рублей и созданием более 20 тыс. рабочих мест, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Да, по некоторым инвестиционным проектам пересмотрены планы, номенклатура продукции, привлечены дополнительные меры поддержки. Но главную задачу мы выполнили – ни один инвестпроект в регионе не остановлен».

Прикамский Росреестр провел масштабную работу с коллегами из профильных министерств региона. В результате составлен полный перечень Проектов Пермского края. Всего в перечень включено 345 Проектов, из которых 80 приоритетных инвестиционных проектов, 31 проект здравоохранения, 49 образования, 9 культуры, 19 спорта и иные проекты региона.

«Мы перевели государственные услуги в проактивный режим, максимально адаптировав их для инвесторов. Разработали форму цифрового профиля территории инвестиционного проекта, - подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Инвесторы смогут получить исчерпывающую информацию о категориях, видах разрешенного использования земель, их владельцах, инженерной инфраструктуре и многое другое, что нужно, чтобы исключить риски вложения средств в любые бизнес-проекты».

Работа по инвестпроектам региона напрямую связана с понятным и прозрачным механизмом по предоставлению земельных участков в аренду на торгах и без торгов. Управление принимало участие в разработке данных алгоритмов, целью внедрения которых было сокращение сроков по каждому шагу алгоритма, повышение прозрачности и упрощение взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти. Данные алгоритмы содержат все необходимые процедуры и перечни документов, значительно сокращены шаги инвестора. В результате процедура по заключению договора аренды (без торгов) с инвестором сократилась с 22 рабочих дней до 20 календарных дней.

Благодаря комплексному подходу в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения по 33 инвестпроектам. По данным проектам срок осуществления учетно-регистрационных действий составил 1 рабочий день.

В 2024 году Росреестр разработает алгоритм использования сервисов цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) как инструмента для выбора инвестиционных площадок.

«Сервисные проекты НСПД позволят сформировать полную картину о каждой конкретной территории, - подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева. - Обладая точными данными о том, какая инфраструктура находится под земельными участками, какие есть градостроительные решения, которые ранее принимались, какие есть инженерные изыскания, инвесторы могут принять правильные и целесообразные управленческие решения».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Бюджет Свердловской области на текущий год решили увеличить
23 ноября 2023
Анализы более 100 тысяч новорожденных обследовали на патологии в Екатеринбурге в 2023 году
23 ноября 2023
Кинотеатр в Екатеринбурге покажет в прямом эфире конференцию по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком»
28 ноября 2023
На социально-экономическое развитие Красноуральска обещают выделить 73,5 миллиарда рублей
24 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:28 На площадке Законодательного собрания открылась выставка «Пермь в архивных раритетах»
12:16 Росреестр Прикамья: пространственные данные будут использованы для создания инвестиционной карты региона
12:15 Ученые Пермского политеха разработали способ переработки техногенных отходов в износостойкое защитное покрытие
10:39 Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за производственную травму, полученную в трамвае
16:39 В Перми на площадке СК имени Сухарева продолжается чемпионат России по кикбоксингу
15:00 «Уралкалий» - партнер VIII Пермского инженерно-промышленного форума
14:05 Депутаты поддержали предложение губернатора Пермского края по присуждению звания «Почетный гражданин»
14:04 В Прикамье определят лучшие думы и молодежные парламенты на местах
14:04 В Пермском крае продлили действие льготы на оздоровление для бюджетников
14:03 Участники СВО из Прикамья смогут получать бесплатные земли
13:16 «Горьковка» открывает выставки к памятным датам
11:51 Валерий Сухих: Деятели культуры делают нашу жизнь ярче
11:42 Валерий Сухих: Молодых ученых нужно поддерживать
11:03 В Пермском районе судебные приставы взыскали уголовный штраф за повторное вождение в нетрезвом виде
10:44 Валерий Сухих: Бюджетная политика остается гибкой
14:20 Не только в небе: ученые Пермского политеха рассказали о перспективах появления беспилотников на автомобильных дорогах
14:17 Росреестр Прикамья разъясняет, как защитить спорное имущество
10:36 Судебные приставы Пермского края просят оказать помощь в розыске
14:50 Ученые ПНИПУ выяснили, как улучшить обогащение калийной руды
14:47 29 ноября в «Горьковке» презентуют справочник о пермяках
10:27 В ГУФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
Все новости
13:42 ФАС предложила ретейлерам добровольно ограничить наценку на куриные яйца
12:59 В Липецкой области частные клиники отказались от абортов
12:27 В России 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, защищались от агрессии
11:49 В ГД внесли поправку, которая запрещает телефоны в школах даже в образовательных целях
11:04 Армия Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа
17:12 Верховный суд РФ признал «движение ЛГБТ»* экстремистской организацией
17:04 Мосгорсуд оставил в силе продление ареста Беркович и Петрийчук
16:32 В подмосковном Щелково спилят 84-летнюю ель для площади Кремля
15:47 В Оренбурге яйца стали продавать поштучно из-за роста цен
15:18 Кузнецова: в РФ на федеральном уровне прорабатывают вопрос об ограничении абортов
14:51 В Бурятии осужден экс-директор «Водоканала», который заставлял подчиненных трудиться на участке жены
14:07 Заксобрание Пермского края лишило полномочий депутата Лисняка за прогулы
13:21 Число жертв теракта в Иерусалиме выросло до трех
12:37 В ГД внесли законопроект об обязательной маркировке, которая предупреждает о вреде энергетиков
11:48 Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте
11:26 На въезде в Иерусалим неизвестные открыли огонь по людям на автобусной остановке
11:10 В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек
18:16 В Польше неизвестный с ножом напал на школу, есть пострадавшие
17:44 СК и прокуратура выясняют, почему вода в реке Томь окрасилась в багровый цвет
17:00 В Волгоградской области целый город на неделю останется без централизованного водоснабжения
16:13 Детский омбудсмен Татарстана просит Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK