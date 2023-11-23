Росреестр Прикамья: пространственные данные будут использованы для создания инвестиционной карты региона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2023 году Управление Росреестра по Пермскому краю в рамках поддержки реализации инвестиционных проектов создало цифровой профиль более 40 территорий.В Пермском крае развита инвестиционная инфраструктура и действуют различные меры поддержки для инвесторов. Одним из основных инструментов поддержки инвесторов является статус «приоритетный инвестиционный проект». Он позволяет инвесторам получить всеобъемлющую поддержку на территории региона, в том числе налоговые преференции в виде инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, предоставление земельных участков в аренду без торгов, содействие в технологическом подключении, административное сопровождение проектов.«Сегодня в регионе на разных этапах реализации находятся более 300 инвестпроектов с объемом инвестиций порядка 1,3 трлн рублей и созданием более 20 тыс. рабочих мест, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Да, по некоторым инвестиционным проектам пересмотрены планы, номенклатура продукции, привлечены дополнительные меры поддержки. Но главную задачу мы выполнили – ни один инвестпроект в регионе не остановлен».Прикамский Росреестр провел масштабную работу с коллегами из профильных министерств региона. В результате составлен полный перечень Проектов Пермского края. Всего в перечень включено 345 Проектов, из которых 80 приоритетных инвестиционных проектов, 31 проект здравоохранения, 49 образования, 9 культуры, 19 спорта и иные проекты региона.«Мы перевели государственные услуги в проактивный режим, максимально адаптировав их для инвесторов. Разработали форму цифрового профиля территории инвестиционного проекта, - подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Инвесторы смогут получить исчерпывающую информацию о категориях, видах разрешенного использования земель, их владельцах, инженерной инфраструктуре и многое другое, что нужно, чтобы исключить риски вложения средств в любые бизнес-проекты».Работа по инвестпроектам региона напрямую связана с понятным и прозрачным механизмом по предоставлению земельных участков в аренду на торгах и без торгов. Управление принимало участие в разработке данных алгоритмов, целью внедрения которых было сокращение сроков по каждому шагу алгоритма, повышение прозрачности и упрощение взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти. Данные алгоритмы содержат все необходимые процедуры и перечни документов, значительно сокращены шаги инвестора. В результате процедура по заключению договора аренды (без торгов) с инвестором сократилась с 22 рабочих дней до 20 календарных дней.Благодаря комплексному подходу в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения по 33 инвестпроектам. По данным проектам срок осуществления учетно-регистрационных действий составил 1 рабочий день.В 2024 году Росреестр разработает алгоритм использования сервисов цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) как инструмента для выбора инвестиционных площадок.«Сервисные проекты НСПД позволят сформировать полную картину о каждой конкретной территории, - подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева. - Обладая точными данными о том, какая инфраструктура находится под земельными участками, какие есть градостроительные решения, которые ранее принимались, какие есть инженерные изыскания, инвесторы могут принять правильные и целесообразные управленческие решения».