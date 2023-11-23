Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского политеха разработали способ переработки техногенных отходов в износостойкое защитное покрытие

12.15 Пятница, 1 декабря 2023
Ученые Пермского политеха предложили способ использования обезвоженного шлама, образованного при очистке пылевых и газовых выбросов, в составе термостойкой антикоррозионной композиции для защиты поверхностей металлических конструкций и оборудования, изделий из бетона.

Статья опубликована в научно-техническом сборнике «Боеприпасы и высокоэнергетические конденсированные системы» №1, 2023 год. На состав эпоксиуретановой композиции для покрытий получен патент № 2780651.

В настоящее время актуально получение термостойких антикоррозионных покрытий для изделий из железобетона, металлических конструкций, оборудования и техники, чтобы защитить материал от агрессивных условий при эксплуатации. Они используются в различных областях промышленности: строительстве, машиностроении, нефтяной и газовой отрасли и др. При изготовлении такого покрытия часто применяют составы на основе эпоксидной смолы, а чтобы придать им ценные свойства, такие как прочность, устойчивость к температурным, химическим и механическим воздействиям, в них вводят различные наполнители.

Ученые Пермского политеха обосновали рецептуру такого защитного покрытия, в состав которого входит обезвоженный шлам с высоким содержанием оксида алюминия. Минеральная добавка к эпоксиуретановой композиции использована для направленного регулирования эксплуатационных свойств получаемого покрытия. В исследованиях оценивались физико-механические характеристики образцов покрытия с минеральной добавкой 9-18 мас.% в сравнении с контрольным образцом. Установлено, что введение в состав композиции минеральной добавки в количестве 12-18 % увеличивает относительную твердость и износостойкость.

Сырьевая рецептура для изготовления покрытия с добавлением отхода превосходит известные аналоги по показателям твердости, прочности и химической стойкости.

Также была разработана технологическая схема производства покрытия с добавлением шлама из системы очистки пылегазовых выбросов, позволяющая производить более 2 тысяч тонн продукции в год.

Санитарно-гигиеническая и токсиметрическая оценка образцов эпоксиуретанового покрытия с добавкой минерального отхода доказали его безопасность для окружающей среды.

– Техногенные отходы находят широкое применение в качестве наполнителей и минеральных добавок при изготовлении продукции гражданского назначения, улучшения эксплуатационных свойств материалов и изделий на их основе. Использование отходов в качестве вторичного материального ресурса, как пример внедрения замкнутого производственного цикла, позволяет снизить стоимость продукции и энергоемкость процессов производства, а также регулировать техногенную нагрузку на окружающую среду, – рассказывает профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского политеха, доктор технических наук Галина Батракова.

Благодаря разработкам ученых ПНИПУ промышленные отходы обезвреживаются и утилизируются с учетом их материального потенциала. Перспективными являются такие направления переработки отходов, которые позволяют получить продукцию с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области до 24 ноября
23 ноября 2023
В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза
25 ноября 2023
«Солнечные часы» Калиновского лесопарка подготовят к зиме
24 ноября 2023
Свердловские власти поддержали идею о выделении 79 млн на зарплаты лесничим
27 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:28 На площадке Законодательного собрания открылась выставка «Пермь в архивных раритетах»
12:16 Росреестр Прикамья: пространственные данные будут использованы для создания инвестиционной карты региона
12:15 Ученые Пермского политеха разработали способ переработки техногенных отходов в износостойкое защитное покрытие
10:39 Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за производственную травму, полученную в трамвае
16:39 В Перми на площадке СК имени Сухарева продолжается чемпионат России по кикбоксингу
15:00 «Уралкалий» - партнер VIII Пермского инженерно-промышленного форума
14:05 Депутаты поддержали предложение губернатора Пермского края по присуждению звания «Почетный гражданин»
14:04 В Прикамье определят лучшие думы и молодежные парламенты на местах
14:04 В Пермском крае продлили действие льготы на оздоровление для бюджетников
14:03 Участники СВО из Прикамья смогут получать бесплатные земли
13:16 «Горьковка» открывает выставки к памятным датам
11:51 Валерий Сухих: Деятели культуры делают нашу жизнь ярче
11:42 Валерий Сухих: Молодых ученых нужно поддерживать
11:03 В Пермском районе судебные приставы взыскали уголовный штраф за повторное вождение в нетрезвом виде
10:44 Валерий Сухих: Бюджетная политика остается гибкой
14:20 Не только в небе: ученые Пермского политеха рассказали о перспективах появления беспилотников на автомобильных дорогах
14:17 Росреестр Прикамья разъясняет, как защитить спорное имущество
10:36 Судебные приставы Пермского края просят оказать помощь в розыске
14:50 Ученые ПНИПУ выяснили, как улучшить обогащение калийной руды
14:47 29 ноября в «Горьковке» презентуют справочник о пермяках
10:27 В ГУФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
Все новости
13:42 ФАС предложила ретейлерам добровольно ограничить наценку на куриные яйца
12:59 В Липецкой области частные клиники отказались от абортов
12:27 В России 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, защищались от агрессии
11:49 В ГД внесли поправку, которая запрещает телефоны в школах даже в образовательных целях
11:04 Армия Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа
17:12 Верховный суд РФ признал «движение ЛГБТ»* экстремистской организацией
17:04 Мосгорсуд оставил в силе продление ареста Беркович и Петрийчук
16:32 В подмосковном Щелково спилят 84-летнюю ель для площади Кремля
15:47 В Оренбурге яйца стали продавать поштучно из-за роста цен
15:18 Кузнецова: в РФ на федеральном уровне прорабатывают вопрос об ограничении абортов
14:51 В Бурятии осужден экс-директор «Водоканала», который заставлял подчиненных трудиться на участке жены
14:07 Заксобрание Пермского края лишило полномочий депутата Лисняка за прогулы
13:21 Число жертв теракта в Иерусалиме выросло до трех
12:37 В ГД внесли законопроект об обязательной маркировке, которая предупреждает о вреде энергетиков
11:48 Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте
11:26 На въезде в Иерусалим неизвестные открыли огонь по людям на автобусной остановке
11:10 В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек
18:16 В Польше неизвестный с ножом напал на школу, есть пострадавшие
17:44 СК и прокуратура выясняют, почему вода в реке Томь окрасилась в багровый цвет
17:00 В Волгоградской области целый город на неделю останется без централизованного водоснабжения
16:13 Детский омбудсмен Татарстана просит Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK