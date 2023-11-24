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Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за производственную травму, полученную в трамвае

10.39 Пятница, 1 декабря 2023
Жительница Перми работала в должности контролера общественного транспорта. Во время исполнения своих трудовых обязанностей по контролю оплаты проезда в трамвае № 7 из-за резкого торможения женщина упала и получила травму позвоночника. Причиной внезапного маневра водителя стал лежащий на рельсах предмет, похожий на болт, наезд на который грозил сходом вагона с путей.

Лечить последствия падения гражданке пришлось полгода. За это время пострадавшая пыталась разрешить сложившуюся ситуацию в досудебном порядке, но и работодатель, и владелец источника повышенной опасности ей в удовлетворении требований отказали, мотивируя тем, что, несчастный случай произошел по вине самой работницы, грубо нарушившей правила пользования общественным транспортом. После таких обвинений женщина вынуждена была обратиться в суд, который встал на ее сторону и обязал собственника трамвая выплатить гражданке компенсацию морального вреда в размере 240 тысяч рублей.

Исполнительный документ в отношении МУП «ПермГорЭлектроТранс» поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о мерах принудительного характера в случае уклонения от исполнения решения суда. Во избежание штрафных санкций и ареста имущества предприятие в установленный для добровольного исполнения срок перевело всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения ведомства. Компенсация морального вреда перечислена взыскательнице, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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