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Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за производственную травму, полученную в трамвае
Жительница Перми работала в должности контролера общественного транспорта. Во время исполнения своих трудовых обязанностей по контролю оплаты проезда в трамвае № 7 из-за резкого торможения женщина упала и получила травму позвоночника. Причиной внезапного маневра водителя стал лежащий на рельсах предмет, похожий на болт, наезд на который грозил сходом вагона с путей.
Лечить последствия падения гражданке пришлось полгода. За это время пострадавшая пыталась разрешить сложившуюся ситуацию в досудебном порядке, но и работодатель, и владелец источника повышенной опасности ей в удовлетворении требований отказали, мотивируя тем, что, несчастный случай произошел по вине самой работницы, грубо нарушившей правила пользования общественным транспортом. После таких обвинений женщина вынуждена была обратиться в суд, который встал на ее сторону и обязал собственника трамвая выплатить гражданке компенсацию морального вреда в размере 240 тысяч рублей.
Исполнительный документ в отношении МУП «ПермГорЭлектроТранс» поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о мерах принудительного характера в случае уклонения от исполнения решения суда. Во избежание штрафных санкций и ареста имущества предприятие в установленный для добровольного исполнения срок перевело всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения ведомства. Компенсация морального вреда перечислена взыскательнице, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Лечить последствия падения гражданке пришлось полгода. За это время пострадавшая пыталась разрешить сложившуюся ситуацию в досудебном порядке, но и работодатель, и владелец источника повышенной опасности ей в удовлетворении требований отказали, мотивируя тем, что, несчастный случай произошел по вине самой работницы, грубо нарушившей правила пользования общественным транспортом. После таких обвинений женщина вынуждена была обратиться в суд, который встал на ее сторону и обязал собственника трамвая выплатить гражданке компенсацию морального вреда в размере 240 тысяч рублей.
Исполнительный документ в отношении МУП «ПермГорЭлектроТранс» поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о мерах принудительного характера в случае уклонения от исполнения решения суда. Во избежание штрафных санкций и ареста имущества предприятие в установленный для добровольного исполнения срок перевело всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения ведомства. Компенсация морального вреда перечислена взыскательнице, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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