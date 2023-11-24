В Перми на площадке СК имени Сухарева продолжается чемпионат России по кикбоксингу

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В Перми с 28 ноября по 2 декабря на площадке СК им. Сухарева проходит чемпионат России по кикбоксингу.Более 600 спортсменов из разных регионов России выступают в следующих дисциплинах: «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции».Мероприятие реализуется при поддержке правительства Пермского края, АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» в рамках событийной программы 300-летнего юбилея краевой столицы.«В этом году чемпионат России особенный: впервые он проходит по всем 6 разделам одновременно. Для Перми мероприятие также имеет свою уникальность, так как здесь впервые оно проходит в шести дисциплинах. Уверен, это событие станет значимым не только для родного края, но и для спорта в целом», — рассказал президент федерации кикбоксинга Пермского края Эдуард Аветисян.Открытие чемпионата состоялось 28 ноября в 16.00. В этот день и до 1 декабря, когда проходят первые финальные поединки, вход на мероприятие будет свободный. Билеты зрителям понадобятся на гала-финалы и церемонию закрытия турнира. Они состоятся 2 декабря. Победители и призеры чемпионата войдут в сборную России по кикбоксингу.Пермский край уже в третий раз принимает событие такого масштаба: в 2012 году в Соликамске прошли чемпионат и первенство России в дисциплине «лоу-кик», в 2015 году в Перми — чемпионат и первенство России в дисциплине «К1». В Пермском крае кикбоксингом занимаются более 2000 спортсменов. Они рассредоточены в 10 городах, 37 клубах. В регионе насчитывается 26 мастеров спорта, 10 мастеров спорта международного класса, четыре заслуженных мастера спорта: Евгений Хиль, Дмитрий Герасимов, Александр Дробинин, Сергей Пономарев.