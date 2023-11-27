Депутаты поддержали предложение губернатора Пермского края по присуждению звания «Почетный гражданин»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2023 году звания «Почетный гражданин Пермского края» получили авиаконструктор Александр Иноземцев и врач Анатолий Касатов.Звание «Почетный гражданин Пермского края» присвоено Александру Иноземцеву, генеральному конструктору АО «ОДК-Авиадвигатель», за заслуги в развитии авиационной промышленности и Анатолию Касатову, главному врачу краевой клинической больницы, за заслуги в области здравоохранения. На заседании краевого парламента депутаты одобрили соответствующий проект постановления, который ранее направил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.«Присвоение звания «Почетный гражданин Пермского края» – добрая и важная традиция для краевого парламента и всего Прикамья. Обладатели этого звания являются ярким примером того, как человек, преданный своему делу, достигает значительных результатов в своем труде на благо региона и страны», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.