В Пермском районе судебные приставы взыскали уголовный штраф за повторное вождение в нетрезвом виде

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Будучи лишенным водительских прав, 53-летний житель с. Усть-Качка Пермского района под воздействием алкоголя сел за руль снегоболотохода. Спустя полчаса общественно опасной езды, мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД. Уже по внешним признакам полицейским стало понятно, что водитель пьян.Тем не менее, с помощью алкотестера было проведено медицинское освидетельствование, подтвердившее предположение дорожных полицейских. Также в ходе проверки личности водителя вездехода было установлено, что в настоящее время он лишен права управления транспортными средствами за совершение аналогичного правонарушения.Действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Суд приговорил его к уплате уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, назначенное ему наказание может быть заменено более строгим видом, вплоть до лишения свободы. Также осужденного ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации. Благодаря принятым мерам должник своевременно внес всю сумму штрафа на депозитный счет ведомства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.