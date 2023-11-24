Валерий Сухих: Бюджетная политика остается гибкой

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Во втором окончательном чтении принят закон о бюджете Прикамья на 2024 год и плановый период 2025-26 гг.Согласно принятому документу, плановый объем доходов в следующем году составит 203 млрд рублей, а объем расходов – 226,4 млрд рублей. Плановый дефицит утвержден в размере 23,3 млрд рублей, что составит 12,1% к объему собственных доходов краевого бюджета.В целом, главный финансовый документ сохранил социальную направленность. На образование, социальную поддержку граждан и здравоохранение направлено порядка 70% всех расходов. Средствами обеспечены все социальные обязательства региона, запланирована индексация льгот, стипендий, социальных выплат. В полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими» указами Президента РФ.При подготовке проекта бюджета ко второму чтению депутаты рассмотрели более 50 поправок. Большинство из них было внесено главой региона.Так, после доработки проекта закона были предусмотрены дополнительные 300 млн рублей в резервный фонд регионального правительства. В итоге его объём составил 1,8 млрд рублей. Кроме того, увеличены субсидии для территорий Верхнекамья: на реализацию комплексных планов по развитию г.Березников и г.Соликамска дополнительно планируется направить 435 млн рублей.Как ранее отмечал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, бюджетная политика региона остается гибкой. «Итоговая редакция закона о бюджете соответствует долгосрочным приоритетам и в то же время способна адекватно реагировать на быстро меняющиеся конъюнктурные тренды. Губернатор, правительство и депутаты трезво оценивают внешнеэкономическую ситуацию и в случае необходимости будут готовы оперативно внести коррективы», – заявил спикер.