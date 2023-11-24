Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих: Бюджетная политика остается гибкой

10.44 Четверг, 30 ноября 2023
Во втором окончательном чтении принят закон о бюджете Прикамья на 2024 год и плановый период 2025-26 гг.

Согласно принятому документу, плановый объем доходов в следующем году составит 203 млрд рублей, а объем расходов – 226,4 млрд рублей. Плановый дефицит утвержден в размере 23,3 млрд рублей, что составит 12,1% к объему собственных доходов краевого бюджета.

В целом, главный финансовый документ сохранил социальную направленность. На образование, социальную поддержку граждан и здравоохранение направлено порядка 70% всех расходов. Средствами обеспечены все социальные обязательства региона, запланирована индексация льгот, стипендий, социальных выплат. В полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими» указами Президента РФ.

При подготовке проекта бюджета ко второму чтению депутаты рассмотрели более 50 поправок. Большинство из них было внесено главой региона.

Так, после доработки проекта закона были предусмотрены дополнительные 300 млн рублей в резервный фонд регионального правительства. В итоге его объём составил 1,8 млрд рублей. Кроме того, увеличены субсидии для территорий Верхнекамья: на реализацию комплексных планов по развитию г.Березников и г.Соликамска дополнительно планируется направить 435 млн рублей.

Как ранее отмечал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, бюджетная политика региона остается гибкой. «Итоговая редакция закона о бюджете соответствует долгосрочным приоритетам и в то же время способна адекватно реагировать на быстро меняющиеся конъюнктурные тренды. Губернатор, правительство и депутаты трезво оценивают внешнеэкономическую ситуацию и в случае необходимости будут готовы оперативно внести коррективы», – заявил спикер.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Тушина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Бюджет Свердловской области на 2024 год хотят увеличить на 10 миллиардов
24 ноября 2023
Порядка 15 миллиардов добавили в проект бюджета Свердловской области на 2024 год
22 ноября 2023
Свердловские депутаты выступили против увеличения расходов на «Авиалесоохрану»
21 ноября 2023
Бюджет Свердловской области на текущий год решили увеличить
23 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
11:51 Валерий Сухих: Деятели культуры делают нашу жизнь ярче
11:42 Валерий Сухих: Молодых ученых нужно поддерживать
11:03 В Пермском районе судебные приставы взыскали уголовный штраф за повторное вождение в нетрезвом виде
10:44 Валерий Сухих: Бюджетная политика остается гибкой
14:20 Не только в небе: ученые Пермского политеха рассказали о перспективах появления беспилотников на автомобильных дорогах
14:17 Росреестр Прикамья разъясняет, как защитить спорное имущество
10:36 Судебные приставы Пермского края просят оказать помощь в розыске
14:50 Ученые ПНИПУ выяснили, как улучшить обогащение калийной руды
14:47 29 ноября в «Горьковке» презентуют справочник о пермяках
10:27 В ГУФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
13:10 Ученые ПНИПУ изучили, как очистить почву от гербицидов
10:52 В Перми судебные приставы помогли молодой матери вернуть работу
14:26 В 2024 году упростится порядок выдела машино-мест
14:23 Матадоры с красными ценниками: в Пермском политехе рассказали об опасностях распродаж
09:57 Судебные приставы Перми передали объекты недвижимости в собственность государства
15:08 Установка ученых ПНИПУ усовершенствует защиту малогабаритных летательных аппаратов от обледенения
15:03 В «Горьковке» состоится фестиваль игрушки
11:12 С жителя Пермского края взыскано 600 тысяч уголовного штрафа за незаконную вырубку
14:25 Ученые Пермского политеха разработали термоиндикаторное покрытие для аэрокосмической техники
14:24 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять арест с недвижимости, если суд отменил обеспечительные меры
11:35 Жительница Перми вернула себе должность и утраченный заработок с помощью судебных приставов
Все новости
11:48 Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте
11:26 На въезде в Иерусалим неизвестные открыли огонь по людям на автобусной остановке
11:10 В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек
18:16 В Польше неизвестный с ножом напал на школу, есть пострадавшие
17:44 СК и прокуратура выясняют, почему вода в реке Томь окрасилась в багровый цвет
17:00 В Волгоградской области целый город на неделю останется без централизованного водоснабжения
16:13 Детский омбудсмен Татарстана просит Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»
14:29 СК: в Москве задержан мужчина, который готовил теракт на железнодорожной станции
14:15 В МВД хотят ввести «соглашение о лояльности» для иностранцев при въезде в РФ
13:17 Волгоградская областная дума подготовила поправки о переименовании Волгограда
12:24 В Киргизии в I чтении приняли законопроект об изменении лучей солнца на государственном флаге
11:43 В Вашингтоне возле Белого дома упала главная рождественская елка
11:04 Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
18:10 Глава района в ХМАО, который признался в пьяном вождении, заявил об отставке
17:28 ВРНС поддержал инициативу о канонизации полководца Суворова
16:40 Минфин предложил снизить крепость алкогольного мороженого
16:10 Депутат ГД считает, что общество в России «слишком агрессивно», поэтому всем необходимо психологическое тестирование
13:32 В ХМАО глава района признался жителям, что его задержали за пьяное вождение
12:42 Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до конца января
12:24 Генпрокуратура РФ проверяет сообщения о росте цен на дрова в регионах
11:31 Во Владивостоке полицейские, избившие подозреваемого, получили по три года колонии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK