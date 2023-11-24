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Росреестр Прикамья разъясняет, как защитить спорное имущество

14.17 Среда, 29 ноября 2023
Истец обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности на спорную квартиру, а сделки – недействительной. Однако истец переживает, что в течение судебного процесса ответчик предпримет меры, чтобы избавиться от спорного имущества. Возможно ли до вступления в силу решения суда не производить сделки с этим объектом?

Отвечает начальник отдела регистрации арестов Управления Росреестра по Пермскому краю Инесса Макарова.

Для приостановления сделок со спорным объектом недвижимости необходимо одновременно с подачей искового заявления направить в суд ходатайство о применении обеспечительных мер в отношении спорного объекта. Ходатайство можно направить и позднее, но в этом случае сроки для принятия обеспечительных мер увеличиваются.

Суд направит копию определения о принятых мерах по обеспечению иска в Росреестр в течение трех рабочих дней с момента вынесения судебного акта. Затем сотрудники Росреестра в течение трех рабочих дней внесут сведения о запрете на совершение сделок со спорным имуществом в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

Наличие в ЕГРН запретительных мер суда будет являться препятствием для осуществления регистрации прав в отношении спорного объекта недвижимости.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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