Росреестр Прикамья разъясняет, как защитить спорное имущество

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Истец обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности на спорную квартиру, а сделки – недействительной. Однако истец переживает, что в течение судебного процесса ответчик предпримет меры, чтобы избавиться от спорного имущества. Возможно ли до вступления в силу решения суда не производить сделки с этим объектом?Отвечает начальник отдела регистрации арестов Управления Росреестра по Пермскому краю Инесса Макарова.Для приостановления сделок со спорным объектом недвижимости необходимо одновременно с подачей искового заявления направить в суд ходатайство о применении обеспечительных мер в отношении спорного объекта. Ходатайство можно направить и позднее, но в этом случае сроки для принятия обеспечительных мер увеличиваются.Суд направит копию определения о принятых мерах по обеспечению иска в Росреестр в течение трех рабочих дней с момента вынесения судебного акта. Затем сотрудники Росреестра в течение трех рабочих дней внесут сведения о запрете на совершение сделок со спорным имуществом в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).Наличие в ЕГРН запретительных мер суда будет являться препятствием для осуществления регистрации прав в отношении спорного объекта недвижимости.