В Перми судебные приставы помогли молодой матери вернуть работу

Марина Осипова © Вечерние ведомости

После вмешательства судебных приставов учредители лесозаготовительной компании восстановили на работе незаконно уволенного сотрудника. Женщина являлась молодой матерью и расторгать с ней трудовой договор организация не имела права.В отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о восстановлении пермячки в должности директора ООО "Торговый дом "Магистраль-Трейд".Женщина была назначена на руководящую должность решением общего собрания участников компании в феврале 2022 года. Несмотря на то, что трудовой договор с ней заключался на 3 года, уже в декабре учредителями было принято решение о досрочном прекращении ее полномочий как директора и назначении на данное место иного лица. При этом бывшая сотрудница не была ознакомлена с приказом об увольнении, также работодатель, будучи осведомленным, проигнорировал тот факт, что она является матерью ребенка, не достигшего 3-х лет.Таким образом, учредители компании нарушили установленный законом прямой запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с женщиной, имеющей малолетнего ребенка, а также нормы Трудового кодекса в части прекращения трудовых отношений, несмотря на отсутствие приказа об увольнении.В рамках исполнительного производства судебный пристав надлежащим образом уведомил владельцев организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Во избежание негативных последствий взыскательницу восстановили в должности.