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В 2024 году упростится порядок выдела машино-мест
В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект, определяющий порядок выдела в натуре машино-места в счет доли в праве общей долевой собственности без согласия других участников долевой собственности, соглашения всех сособственников или решения общего собрания.
Законопроект будет рассмотрен в январе 2024 года.
«За 2023 год в Прикамье зарегистрировано 1311 прав на 1047 машино-мест. Для жителей нашего края эта тема актуальна. Упрощение процедуры позволит пермякам активнее легализовать свои объекты недвижимости», - отметила руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина.
Судебным прецедентом стало постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности действующего Федерального закона о порядке оформления в собственность машино-мест.
Суд признал, что действующее законодательство не гарантирует участникам общей долевой собственности на нежилое помещение (гараж), желающим выделить свою долю в натуре, реальную возможность осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности на машино-место как объект недвижимости, когда отсутствуют соглашение сособственников или решение их общего собрания, определяющие порядок пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности.
Что будет?
1. Извещение о предстоящем выделе в натуре доли в праве и проведении согласования местоположения образуемого машино-места можно будет опубликовать. Оно также будет размещаться в помещении, здании или сооружении, и, если машино-место расположено в многоквартирном доме, - на досках объявлений во всех подъездах дома.
Примерная форма извещения должна быть установлена Росреестром.
2. Если возражения не поступят, выделяемое местоположение машино-места считается согласованным. Сведения о согласовании местоположения машино-места включаются кадастровым инженером в технический план машино-места.
При наличии возражений выдел доли будет осуществляться исключительно в судебном порядке. При этом соглашения сособственников или решения общего собрания не потребуется.
К сведению. Действующий порядок определен частью 3 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законопроект будет рассмотрен в январе 2024 года.
«За 2023 год в Прикамье зарегистрировано 1311 прав на 1047 машино-мест. Для жителей нашего края эта тема актуальна. Упрощение процедуры позволит пермякам активнее легализовать свои объекты недвижимости», - отметила руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина.
Судебным прецедентом стало постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности действующего Федерального закона о порядке оформления в собственность машино-мест.
Суд признал, что действующее законодательство не гарантирует участникам общей долевой собственности на нежилое помещение (гараж), желающим выделить свою долю в натуре, реальную возможность осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности на машино-место как объект недвижимости, когда отсутствуют соглашение сособственников или решение их общего собрания, определяющие порядок пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности.
Что будет?
1. Извещение о предстоящем выделе в натуре доли в праве и проведении согласования местоположения образуемого машино-места можно будет опубликовать. Оно также будет размещаться в помещении, здании или сооружении, и, если машино-место расположено в многоквартирном доме, - на досках объявлений во всех подъездах дома.
Примерная форма извещения должна быть установлена Росреестром.
2. Если возражения не поступят, выделяемое местоположение машино-места считается согласованным. Сведения о согласовании местоположения машино-места включаются кадастровым инженером в технический план машино-места.
При наличии возражений выдел доли будет осуществляться исключительно в судебном порядке. При этом соглашения сособственников или решения общего собрания не потребуется.
К сведению. Действующий порядок определен частью 3 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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