Возрастное ограничение 18+
В «Горьковке» состоится фестиваль игрушки
25 ноября с 11:00 до 17:00 в пермской краевой библиотеке им. Горького пройдет фестиваль «Уральские сказки» (12+).
Проводится по инициативе Пермского клуба любителей игрушки. В программе: выставка пермской промышленной игрушки; выставка игрушки «Уральские сказки»; выставка Пермского клуба любителей игрушки; лекции; мастер-классы; спектакли; показ мультфильмов; настольные игры.
Приглашенные гости: Ассоциация частных музеев Прикамья, студия «Анимашка», клуб настольных игр ПГНИУ, театральные коллективы, Государственный архив Пермского края.
Фестиваль пройдет на четырех площадках «Горьковки». Вход свободный.
Проводится по инициативе Пермского клуба любителей игрушки. В программе: выставка пермской промышленной игрушки; выставка игрушки «Уральские сказки»; выставка Пермского клуба любителей игрушки; лекции; мастер-классы; спектакли; показ мультфильмов; настольные игры.
Приглашенные гости: Ассоциация частных музеев Прикамья, студия «Анимашка», клуб настольных игр ПГНИУ, театральные коллективы, Государственный архив Пермского края.
Фестиваль пройдет на четырех площадках «Горьковки». Вход свободный.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге покажут экспонаты из «Эрмитажа»
21 ноября 2023
21 ноября 2023
Про одного из лучших советских фантастов поговорят в Белинке
14 ноября 2023
14 ноября 2023