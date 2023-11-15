В «Горьковке» состоится фестиваль игрушки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

25 ноября с 11:00 до 17:00 в пермской краевой библиотеке им. Горького пройдет фестиваль «Уральские сказки» (12+).Проводится по инициативе Пермского клуба любителей игрушки. В программе: выставка пермской промышленной игрушки; выставка игрушки «Уральские сказки»; выставка Пермского клуба любителей игрушки; лекции; мастер-классы; спектакли; показ мультфильмов; настольные игры.Приглашенные гости: Ассоциация частных музеев Прикамья, студия «Анимашка», клуб настольных игр ПГНИУ, театральные коллективы, Государственный архив Пермского края.Фестиваль пройдет на четырех площадках «Горьковки». Вход свободный.