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С жителя Пермского края взыскано 600 тысяч уголовного штрафа за незаконную вырубку

11.12 Четверг, 23 ноября 2023
Житель г. Кудымкара, не имея на руках документа, дающего право на заготовку древесины, на протяжении месяца вырубал деревья на территории местного лесничества. При этом, выбирал он особенно ценные породы — ели и пихты.

Противоправные действия гражданина были квалифицированы по ч. 3 ст. 260 УК РФ, как незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере. При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние виновного, возмещение причиненного ущерба, а также заглаживание вреда в виде добровольной посадки деревьев. Мужчине назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 600 тысяч рублей. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Осужденный был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства. Зная о том, что на обеспечении должника находится его близкий больной родственник, судебный пристав порекомендовал ему обратиться в суд за предоставлением рассрочки уплаты штрафа. Мужчина воспользовался данным правом. Получив рассрочку, должник своевременно вносил установленные судом ежемесячные платежи. В результате вся сумма штрафа была выплачена, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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