Ученые Пермского политеха разработали термоиндикаторное покрытие для аэрокосмической техники

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Изменения температуры значительно влияют на свойства полимерных композитных конструкций, например, аэрокосмической техники. Если не отслеживать показатели, то время эксплуатации деталей может сильно сократиться из-за перегрева или обледенения, а поломки застанут врасплох. Эффективный способ преодолеть проблему – устанавливать температурные датчики. Есть датчики, которые передают информацию в виде оптических сигналов, быстро преодолевая большие расстояния. Это помогает в удаленном мониторинге и управлении техникой. Ученые Пермского политеха разработали математическую модель полимерного покрытия со встроенным оптоволоконным датчиком для отслеживания температуры, локации и самоочистки участков обледенения аэродинамических поверхностей.Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». На исследование выдан патент № 2766425, статья опубликована в научном журнале «Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика» №64 за 2023 год.Ученые ПНИПУ предлагают наносить на поверхность аэрокосмической техники, например, на крылья самолетов, индикаторное покрытие, определяющее температуру. Оно представляет собой полимер со встроенными датчиками в виде оптоволокна с расположенными вокруг него электролюминесцентным и пьезоэлектрическим слоями. Электролюминесцентный слой содержит вещество, которое излучает свет под действием энергии. Пьезоэлектрический – создает эту энергию при деформациях (изменениях температуры). В датчике есть два электрода, которые отвечают за передачу управляющих электрических импульсов на эти слои.– Световой эффект в виде спектра свечения возникает в результате взаимодействия электролюминесцентного и пьезоэлектрического слоев датчика при заданном контролируемом спектре вибраций покрытия, при этом осуществляется измерение «частотного сдвига» спектра свечения в зависимости от изменений температуры. Колебания покрытия создаются переменным управляющим электрическим напряжением на электродах датчика. Световые сигналы с «градусной» информацией появляются в электролюминесцентном слое и далее проникают внутрь оптоволокна. Затем распространяются по нему к приемнику-анализатору, где преобразуются в числовую форму и обрабатываются по специально разработанному алгоритму, – рассказывает профессор кафедры механики композиционных материалов и конструкций ПНИПУ, доктор физико-математических наук Андрей Паньков.Математическое моделирование термоиндикаторного покрытия осуществлено на его фрагменте в виде композитной ячейки, так как структура покрытия аналогична пчелиным сотам – это большое число одинаковых повторяющихся ячеек. Каждая из них преобразует напряжение на электродах датчика в свечение электролюминофора в зависимости от температуры. В математическую модель ячейки необходимо подставить известные параметры датчика – геометрические размеры и свойства его элементов и начальный спектр свечения люминофора, например, при комнатной температуре, а на «выходе» модели (в результате компьютерных вычислений) находится коэффициент «частотного сдвига» спектра свечения в зависимости от нагрева или охлаждения.С помощью формул ученые Пермского политеха подробно описали математический алгоритм, по которому качественно «извлекается» информация о температурном спектре и его зависимости от спектра интенсивности световых сигналов на выходе из оптоволокна датчика. Полученная модель дает новые знания о происходящих сложных процессах и различных физических эффектах при работе термоиндикаторного покрытия.Разработка ученых Пермского политеха повышает эффективность удаленного мониторинга температурных изменений аэрокосмической техники. Это позволит более точно контролировать механические характеристики летательных аппаратов при их эксплуатации и вовремя принимать меры при обнаружении, например, обледенелых участков. Изготовление термоиндикаторных полимерных покрытий уже планируется в одной из лабораторий аэрокосмического факультета ПНИПУ.