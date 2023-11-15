Росреестр Прикамья разъясняет, как снять арест с недвижимости, если суд отменил обеспечительные меры

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В судебном процессе по гражданскому делу судья вынес определение о наложении ареста на имущество ответчика. Истец направил данное определение судебным приставам-исполнителям для подготовки исполнительного листа, на основании которого в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесена запись об аресте.Между тем ответчик обратился в суд с ходатайством об отмене обеспечительных мер в виде ареста имущества. Суд, рассмотрев представленные документы, принял решение об отмене наложенного ареста, о чем направил ответчику мотивированное определение. С этим определением ответчик обратился в Управление Росреестра по Пермскому краю для снятия ареста с его имущества. Однако заявление ответчика не приняли, поскольку существует порядок погашения записи об арестах, содержащихся в ЕГРН.«Определение суда об отмене обеспечительных мер необходимо направить в службу судебных приставов для вынесения постановления о снятии ареста, - советует начальник отдела регистрации арестов регионального Управления Росреестра Инесса Макарова. - При поступлении постановления о снятии ареста специалисты Росреестра в течение 3 рабочих дней внесут в ЕГРН запись о прекращении ареста».