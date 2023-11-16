Жительница Перми вернула себе должность и утраченный заработок с помощью судебных приставов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница Перми с помощью судебных приставов вернула себе директорскую должность в инвестиционной компании. Ранее ей пришлось уволиться из-за конфликтов с руководством.В отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили исполнительные листы о восстановлении пермячки в должности директора Пермского филиала ООО "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" и взыскании в ее пользу среднего заработка за время девятимесячного вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов на оплату услуг представителя на общую сумму свыше 3 млн 600 тысяч рублей.В рамках возбужденных исполнительных производств было установлено, что женщина вынуждена была написать заявление об увольнении в связи с тем, что ее непосредственный начальник оказывал на нее психологическое давление и целенаправленно формировал отрицательное мнение о ней в коллективе. При этом работница не имела реальных намерений на прекращение трудовых отношений, своим заявлением она хотела привлечь внимание службы безопасности организации или ее руководства к выяснению причин конфликтной ситуации. Не дождавшись помощи от работодателя, гражданка решила отстаивать свои права в судебном порядке. Выслушав показания свидетелей и оценив обстоятельства дела, суд встал на ее сторону. Также не остался без внимания тот факт, что на иждивении у женщины находится ребенок-инвалид. Компанию обязали восстановить гражданку в должности и выплатить ей причитающиеся денежные средства за нарушенные незаконным увольнением трудовые права.В рамках исполнительного производства неимущественного характера судебный пристав предупредил руководство организации-должника об административной и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Во избежание негативных последствий взыскательницу восстановили в должности.Компании также предстоит ей выплатить более 3 млн 600 тысяч рублей, иначе она может лишиться престижных иномарок.В целях обеспечения исполнения финансовых обязательств судебным приставом вынесен запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащими юридическому лицу транспортными средствами — Mercedes-Benz Maybach, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Caravelle. Также обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должника в банках и кредитных организациях.