Возрастное ограничение 18+

Жительница Перми вернула себе должность и утраченный заработок с помощью судебных приставов

11.35 Среда, 22 ноября 2023
Жительница Перми с помощью судебных приставов вернула себе директорскую должность в инвестиционной компании. Ранее ей пришлось уволиться из-за конфликтов с руководством.

В отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили исполнительные листы о восстановлении пермячки в должности директора Пермского филиала ООО "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС" и взыскании в ее пользу среднего заработка за время девятимесячного вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов на оплату услуг представителя на общую сумму свыше 3 млн 600 тысяч рублей.

В рамках возбужденных исполнительных производств было установлено, что женщина вынуждена была написать заявление об увольнении в связи с тем, что ее непосредственный начальник оказывал на нее психологическое давление и целенаправленно формировал отрицательное мнение о ней в коллективе. При этом работница не имела реальных намерений на прекращение трудовых отношений, своим заявлением она хотела привлечь внимание службы безопасности организации или ее руководства к выяснению причин конфликтной ситуации. Не дождавшись помощи от работодателя, гражданка решила отстаивать свои права в судебном порядке. Выслушав показания свидетелей и оценив обстоятельства дела, суд встал на ее сторону. Также не остался без внимания тот факт, что на иждивении у женщины находится ребенок-инвалид. Компанию обязали восстановить гражданку в должности и выплатить ей причитающиеся денежные средства за нарушенные незаконным увольнением трудовые права.

В рамках исполнительного производства неимущественного характера судебный пристав предупредил руководство организации-должника об административной и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Во избежание негативных последствий взыскательницу восстановили в должности.

Компании также предстоит ей выплатить более 3 млн 600 тысяч рублей, иначе она может лишиться престижных иномарок.

В целях обеспечения исполнения финансовых обязательств судебным приставом вынесен запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащими юридическому лицу транспортными средствами — Mercedes-Benz Maybach, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Caravelle. Также обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должника в банках и кредитных организациях.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В покушении на убийство обвинили подозреваемого распространителя в Екатеринбурге «палёнки»
16 ноября 2023
Региональные власти заявили о росте поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области
17 ноября 2023
Бывшего пристава из Верхней Салды отправили в колонию за взятки и подлог
13 ноября 2023
Свердловский котик обрёл четыре новые лапки
18 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:25 Ученые Пермского политеха разработали термоиндикаторное покрытие для аэрокосмической техники
14:24 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять арест с недвижимости, если суд отменил обеспечительные меры
11:35 Жительница Перми вернула себе должность и утраченный заработок с помощью судебных приставов
15:47 Валерий Сухих: «Таланты есть в каждом уголке Пермского края»
13:43 Ученые Пермского политеха предлагают экологичный способ утилизации загрязненных полимерных отходов
13:35 Культурная осень в Перми: рассказываем, как провести холодные вечера
10:59 Общественно-полезный труд убедил соликамца в необходимости заботы о ребенке
14:19 Более 6 тысяч прикамцев обратились в Росреестр, чтобы обезопасить свое имущество от мошенников
13:53 Валерий Сухих: «Важно, чтобы молодое поколение знало о славных страницах истории нашей страны»
10:47 В Пермском крае судебные приставы взыскали моральный вред из доходов должника
14:47 Ученые ПНИПУ разработали приборы для эффективной эвакуации людей при пожарах
14:45 Росреестр Прикамья ответил на вопросы землепользователей о проведении комплексных кадастровых работ
11:02 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ
14:38 Какую землю можно получить без торгов, рассказывает Росреестр Пермского края
14:35 Валерий Сухих: «Обновление социальной инфраструктуры – приоритетная задача властей региона»
10:41 В Перми судебные приставы добились сноса нелегальной автомойки
14:31 Ученые ПНИПУ спроектировали уникальную структуру скаффолдов для регенерации костей человека
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, как действует договор уступки
10:07 Судебные приставы помогли прикамцу вернуть гараж из чужого незаконного владения
14:39 Росреестр Прикамья разъясняет, как изменить режим собственности супругов
14:37 Удобрение станет дешевле и будет дольше храниться – ученые ПНИПУ разработали новый способ гранулирования биогумуса
Все новости
16:39 Еще в двух регионах РФ иностранцам запретили работать в общественном транспорте и такси
15:27 Депутат ГД раскритиковал заявление коллеги о том, что ребенок — это «билет в бедность»
13:40 Глава СКР заявил, что в Конституции нужно прописать «государственную идеологию»
12:48 Депутат ГД заявил, что для россиян рождение ребёнка — это «билет в бедность»
12:11 Власти объяснили появление «багровых рек» на улицах Уфы
11:27 Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь, чтобы освободить часть заложников
11:03 «Ангарский маньяк» получил 10 лет колонии за три убийства
18:49 Профсоюзы в Германии проводят серию забастовок по всей стране
17:39 Путин заявил, что РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи
16:43 СМИ: в колонии найден мертвым экс-глава УСБ СКР
16:07 На Ближнем Востоке с начала эскалации погибли 50 журналистов и сотрудников СМИ
15:29 Экс-гендиректора «Зимней вишни» освободили от наказания
14:46 Нижегородский губернатор предложил запретить аборты во всех частных клиниках
13:05 СК: в Астрахани три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом
12:38 Омского министра, который предлагал фельдшеру ходить в туалет к соседям, отправили в отставку
11:52 В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года колонии за взятку
11:17 В Госдуме просят ФАС выяснить, почему резко подорожали презервативы
10:27 В Астраханской области 19 человек попали в больницу с отравлением наркотиками
20:01 В Беларуси назначили выборы в обе палаты парламента на 2024 год
19:20 Инфляция ускорилась в большинстве российских регионов из-за мяса и автомобилей
19:00 26 миллионов российских пенсионеров получают пенсии на банковские карты
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK