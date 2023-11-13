Валерий Сухих: «Таланты есть в каждом уголке Пермского края»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Известны финалисты регионального конкурса «Будущие законодатели Пермского края». Конкурсная комиссия определила работы, которые вошли в список финалистов. Победители будут объявлены на церемонии награждения 7 декабря.В 2023 году в региональном конкурсе Законодательного собрания «Будущие законодатели Пермского края» приняли участие образовательные учреждения из всех 43 территорий региона. Педагоги и школьники направили на конкурс рекордное число заявок – порядка 2000.Как ранее отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, в этом году конкурс претендует на самую масштабную географию участников. «Мы всегда стремились охватить как можно больше участников, потому что в каждом уголке Пермского края есть свои таланты. Наша задача – дать ребятам возможность заявить о себе, рассказать о своей малой Родине, представить идеи для развития территорий. В рамках конкурса ребята рассказывают о том месте, где они живут, его достопримечательностях, проблемах, которые они встречают, а также решениях, которые предлагают нам, взрослым. За многолетнюю историю конкурса школьники реализовали десятки социальных проектов, а наши педагоги внесли огромный вклад в развитие парламентских уроков и краеведения», – подчеркнул Валерий Сухих.Конкурсная комиссия определила список призеров и победителей в каждой номинации. В него вошли 50 конкурсных работ. Точное распределение мест будет объявлено на церемонии награждения, которая пройдет 7 декабря. Все победители конкурса получат дипломы и подарки. Победа в конкурсе учитывается при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края». На церемонии награждения также будут вручены награды победителям и призерам регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю».Справка: Конкурс «Будущие законодатели» Пермского края ежегодно проводит краевой парламент для школьников и педагогов образовательных учреждений Прикамья. Впервые он прошел в 2007 году. За эти годы участниками стали почти 30 тысяч педагогов и школьников из всех территорий региона. Конкурс проводится в рамках просветительского проекта «Парламентский урок».