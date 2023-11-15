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Культурная осень в Перми: рассказываем, как провести холодные вечера

13.35 Вторник, 21 ноября 2023
Погода не располагает к долгим прогулкам – и пермяки все чаще выбирают посетить культурные мероприятия. Мы составили для вас подборку театров Перми, которые помогут стать ближе к искусству этой осенью.

1. Пермский академический Театр-Театр

Сейчас в афише Театра-Театра — более 30 постановок разных жанров. Здесь можно увидеть мюзиклы, оперы и драматические спектакли. Каждый зритель найдет в репертуаре театра постановку на свой вкус.

А в госпаблике театра собраны интересные видеоформаты: гороскопы, интервью с любимыми актерами, сказки на ночь и многое другое!

Группа ВК: https://vk.com/teatrteatrperm

2. Пермский театр оперы и балета

Это один из старейших музыкальных театров России. Здесь можно услышать любимые оперные и концертные программы, а также увидеть культовые балетные постановки.

В социальных сетях театра собран разнообразный контент. В госпаблике ВК можно посетить виртуальную экскурсию и посмотреть записи спектаклей, лекции и интервью.

Группа ВК: https://vk.com/club1333947

3. Пермский театр юного зрителя

Основа репертуара – мировая классика и современная драма. В театре показывают и сказки, и приключения, и фантастику, и молодежные пьесы. Сегодня в афише ТЮЗа около 30 постановок.

А если хотите узнать новости и истории из закулисья, обязательно подпишитесь на госпаблик театра.

Группа ВК: https://vk.com/permtuz

4. Пермский театр «У Моста»

Это единственный в мире мистический театр. В репертуаре: постановки по произведениям Гоголя, Булгакова, Шекспира, Чехова и других авторов, связанных с миром мистики.

В госпаблике театра собраны театральные новости и интересные факты.

Группа ВК: https://vk.com/teatrumosta

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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