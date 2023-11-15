Культурная осень в Перми: рассказываем, как провести холодные вечера

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Погода не располагает к долгим прогулкам – и пермяки все чаще выбирают посетить культурные мероприятия. Мы составили для вас подборку театров Перми, которые помогут стать ближе к искусству этой осенью.1. Пермский академический Театр-ТеатрСейчас в афише Театра-Театра — более 30 постановок разных жанров. Здесь можно увидеть мюзиклы, оперы и драматические спектакли. Каждый зритель найдет в репертуаре театра постановку на свой вкус.А в госпаблике театра собраны интересные видеоформаты: гороскопы, интервью с любимыми актерами, сказки на ночь и многое другое!Группа ВК: https://vk.com/teatrteatrperm2. Пермский театр оперы и балетаЭто один из старейших музыкальных театров России. Здесь можно услышать любимые оперные и концертные программы, а также увидеть культовые балетные постановки.В социальных сетях театра собран разнообразный контент. В госпаблике ВК можно посетить виртуальную экскурсию и посмотреть записи спектаклей, лекции и интервью.Группа ВК: https://vk.com/club13339473. Пермский театр юного зрителяОснова репертуара – мировая классика и современная драма. В театре показывают и сказки, и приключения, и фантастику, и молодежные пьесы. Сегодня в афише ТЮЗа около 30 постановок.А если хотите узнать новости и истории из закулисья, обязательно подпишитесь на госпаблик театра.Группа ВК: https://vk.com/permtuz4. Пермский театр «У Моста»Это единственный в мире мистический театр. В репертуаре: постановки по произведениям Гоголя, Булгакова, Шекспира, Чехова и других авторов, связанных с миром мистики.В госпаблике театра собраны театральные новости и интересные факты.Группа ВК: https://vk.com/teatrumosta