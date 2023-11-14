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Общественно-полезный труд убедил соликамца в необходимости заботы о ребенке

10.59 Вторник, 21 ноября 2023
Житель Соликамска, несколько лет уклонявшийся от уплаты алиментов, погасил многотысячный долг. Исполнить свои родительские обязанности мужчину убедили обязательные работы.

В отделе судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя четвертой части дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. Долгое время должник уклонялся от возложенных на него судом обязательств, скрывался от судебных приставов, нигде не работал и накопил долг в размере более 335 тысяч рублей.

В соответствии с действующим законодательством за неуплату средств на содержание ребенка в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Рассмотрев его, суд назначил алиментщику 40 часов обязательных работ.

Поработав несколько дней на коммунальном предприятии дворником, должник сделал для себя правильные выводы. В короткий срок он нашел денежные средства, необходимые для полного погашения задолженности, и приступил к поиску официального места работы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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