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Более 6 тысяч прикамцев обратились в Росреестр, чтобы обезопасить свое имущество от мошенников

14.19 Понедельник, 20 ноября 2023
В 2023 году в Управление Росреестра по Пермскому краю поступило 6 620 заявлений от жителей Прикамья о запрете сделок без личного участия собственника.

«Данная мера актуальна, если собственник не помнит, кому, когда и какие именно доверенности выдавал на совершение действий от его имени, либо утратил доверие к своему представителю, но не успел отменить доверенность, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. - Заявление можно подать через МФЦ или в электронном виде через сайт Росреестра или Госуслуги. Запись вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в течение 5 рабочих дней. Государственная пошлина за данное действие не уплачивается. При наличии в ЕГРН данной записи документы, представленные для регистрации иным лицом, в том числе при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, будут возращены без рассмотрения».

Помимо самого собственника заявление о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя могут подать также его законный представитель (родители несовершеннолетних детей, опекуны, попечители) или представитель собственника, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Однако, если основанием для регистрации является вступившее в законную силу решение суда или регистрация проводится по требованию судебного пристава-исполнителя, регистрация будет проведена, несмотря на то, что есть отметка о невозможности регистрации без личного участия правообладателя.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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