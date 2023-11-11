Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих: «Важно, чтобы молодое поколение знало о славных страницах истории нашей страны»

13.53 Понедельник, 20 ноября 2023
1 декабря 2023 года, накануне Дня Неизвестного Солдата, пройдет ежегодная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Региональным организатором выступает Молодежный парламент при Законодательном cобрании Пермского края.

Пройти тест можно на специальных площадках, которые будут открыты в учебных заведениях по всему Прикамью, а также онлайн в день проведения акции. Кроме этого, есть возможность организовать собственную площадку и провести тест для своего класса, группы, учебного заведения или предприятия. Для этого нужно зарегистрироваться до 27 ноября на сайте акции big-history.ru.

Председатель Законодательного cобрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что подобные акции позволяют повысить уровень исторической грамотности о Великой Отечественной войне. «Мы гордимся историей нашей страны и оберегаем её от искажений. Сегодня особенно важно, чтобы молодое поколение знало о наших героях и славных страницах истории Отечества. Знание – это сила, и чем крепче будет наша память, тем сильнее будет Россия», – отметил спикер Валерий Сухих.

Участие в акции бесплатное и конфиденциальное, а после прохождения тестирования каждый получит электронный сертификат с личным результатом.

Напомним, в 2022 году в акции приняли участие более 35 тысяч жителей Пермского края. Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты и при участии Российского военно-исторического общества.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Жители Юго-Запада третью субботу подряд выходят в защиту «Собачьего парка»
11 ноября 2023
Екатеринбуржцы под присмотром полиции посчитали деревья в парке 50-летия ВЛКСМ, которые хотят вырубить
12 ноября 2023
Экспертиза одобрила возможность строительства мусорного полигона в Сысертском районе
12 ноября 2023
Всего 16 билетов осталось на новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга
15 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:19 Более 6 тысяч прикамцев обратились в Росреестр, чтобы обезопасить свое имущество от мошенников
13:53 Валерий Сухих: «Важно, чтобы молодое поколение знало о славных страницах истории нашей страны»
10:47 В Пермском крае судебные приставы взыскали моральный вред из доходов должника
14:47 Ученые ПНИПУ разработали приборы для эффективной эвакуации людей при пожарах
14:45 Росреестр Прикамья ответил на вопросы землепользователей о проведении комплексных кадастровых работ
11:02 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ
14:38 Какую землю можно получить без торгов, рассказывает Росреестр Пермского края
14:35 Валерий Сухих: «Обновление социальной инфраструктуры – приоритетная задача властей региона»
10:41 В Перми судебные приставы добились сноса нелегальной автомойки
14:31 Ученые ПНИПУ спроектировали уникальную структуру скаффолдов для регенерации костей человека
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, как действует договор уступки
10:07 Судебные приставы помогли прикамцу вернуть гараж из чужого незаконного владения
14:39 Росреестр Прикамья разъясняет, как изменить режим собственности супругов
14:37 Удобрение станет дешевле и будет дольше храниться – ученые ПНИПУ разработали новый способ гранулирования биогумуса
10:27 Судебные приставы проведут прием граждан по вопросам защиты прав детей
14:55 Пермские ученые создают модели для изучения процесса оседания промышленной пыли в легких человека
14:37 Валерий Сухих: «Подготовка специалистов начинается уже в школе»
10:11 Благодаря вмешательству судебных приставов атмосфера Прикамья защищена от вредных выбросов
14:36 Как эффективно обезвредить твердые бытовые отходы, выяснили ученые Пермского политеха
14:11 Валерий Сухих провел Парламентский урок для школьников Пермского края
13:57 Меры принудительного исполнения помогли прикамцам получить благоустроенное жилье
Все новости
19:20 Инфляция ускорилась в большинстве российских регионов из-за мяса и автомобилей
19:00 26 миллионов российских пенсионеров получают пенсии на банковские карты
18:33 Жители Нижнего Новгорода просят Бастрыкина спасти троллейбусное движение
17:54 Электро-Ладу Largus могут начать выпускать в первой половине 2024 года
16:09 Специалисты Роскачества посоветовали «утеплять» телефон на морозах
15:17 Силовики пришли сразу в три пермских министерства
14:44 В Минприроды РФ сообщили о задержании своего чиновника
13:30 Миллиард рублей выделят на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии
12:38 В Минэнерго рассказали об отключениях электричества в регионах России из-за урагана
12:03 Президентом Аргентины избрали анархо-капиталиста, обещавшего сжечь центральный банк
12:00 Самые высокие зарплаты в России на Чукотке, ЯНАО и Магаданской области
11:23 Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за непогоды и отсутствия света в 80 населенных пунктах
11:03 Скончался экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
17:03 Минюст направил в суд иск о признании «движения ЛГБТ» экстремистской организацией
16:46 В Италии крупнейшие профсоюзы проводят забастовку
14:56 В ГД предложили повышать рождаемость за счет «сделки» с осужденными женщинами
13:35 В Красноярске журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти к «Единой России»
11:39 В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв
11:23 В Забайкалье при обрушении в шахте золоторудной компании погибли два человека
11:02 В Астрахани ввели режим ЧС после обрушения жилой пятиэтажки
17:36 Художницу Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии по делу о военных «фейках»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK