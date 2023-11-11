Валерий Сухих: «Важно, чтобы молодое поколение знало о славных страницах истории нашей страны»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

1 декабря 2023 года, накануне Дня Неизвестного Солдата, пройдет ежегодная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Региональным организатором выступает Молодежный парламент при Законодательном cобрании Пермского края.Пройти тест можно на специальных площадках, которые будут открыты в учебных заведениях по всему Прикамью, а также онлайн в день проведения акции. Кроме этого, есть возможность организовать собственную площадку и провести тест для своего класса, группы, учебного заведения или предприятия. Для этого нужно зарегистрироваться до 27 ноября на сайте акции big-history.ru.Председатель Законодательного cобрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что подобные акции позволяют повысить уровень исторической грамотности о Великой Отечественной войне. «Мы гордимся историей нашей страны и оберегаем её от искажений. Сегодня особенно важно, чтобы молодое поколение знало о наших героях и славных страницах истории Отечества. Знание – это сила, и чем крепче будет наша память, тем сильнее будет Россия», – отметил спикер Валерий Сухих.Участие в акции бесплатное и конфиденциальное, а после прохождения тестирования каждый получит электронный сертификат с личным результатом.Напомним, в 2022 году в акции приняли участие более 35 тысяч жителей Пермского края. Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты и при участии Российского военно-исторического общества.