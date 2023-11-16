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В Пермском крае судебные приставы взыскали моральный вред из доходов должника

10.47 Понедельник, 20 ноября 2023
Мужчина, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за вождение в пьяном виде, так и не сделал для себя должных выводов и вновь сел за руль после употребления алкоголя. В этот раз правонарушение привело его на скамью подсудимых - горе-водитель сбил пешехода. Ему было назначено 11 месяцев лишения свободы в колонии поселении. Кроме того, пострадавший обратился в суд с требованием к преступнику компенсировать моральный вред, нанесенный аварией.

В ходе расследования было установлено, что нарушитель употребил алкоголь, после чего сел за руль и совершил наезд на пешехода. Возможность увидеть пострадавшего и остановить автомобиль у водителя была, но в силу измененного сознания он не смог этого сделать. В результате столкновения пешеход упал на проезжую часть и получил травмы, квалифицированные медиками как тяжкий вред здоровью. Мужчине пришлось долго восстанавливаться и проходить дорогостоящую реабилитацию. Кроме того, этот случай сильно повлиял на его эмоциональное состояние: появилось чувство тревоги, страх за свою жизнь и здоровье. В суде истца поддержали и обязали виновника происшествия выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей.

Исполнительный документ был предъявлен в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Находящийся в местах лишения свободы должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства. В установленный для добровольного исполнения срок требования исполнительного документа исполнены не были, в связи с чем судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму порядка 50 тысяч рублей.

В целях принудительного взыскания задолженности были обращены взыскания на все имеющиеся у должника доходы, в том числе и по месту отбытия наказания. По мере поступления денежные средства списывались в счет компенсации морального вреда. После отбытия наказания мужчина устроился на работу, что ускорило темпы погашения задолженности. В настоящее время исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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