Ученые ПНИПУ разработали приборы для эффективной эвакуации людей при пожарах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В связи с развитием архитектурных сооружений и технологий появляются многоэтажные культурно-спортивные комплексы, общеобразовательные учреждения, кинотеатры, торговые центры и производственные здания. В таких строениях распространены быстроразвивающиеся «вертикальные» пожары. Это влечёт за собой сложности при спасении людей. Планы эвакуации размещены отдаленно друг от друга и имеют небольшие габариты с мелким текстом и изображениями. В чрезвычайных ситуациях большинство людей не встречают план по ходу движения или не могут его разглядеть из-за паники или задымления. Ученые Пермского политеха разработали два вида лазерных устройств, которые обеспечат эффективное передвижение в случае пожара.Исследование опубликовано в журнале «Безопасность жизнедеятельности» № 6 (270) за 2023 год.Люминесцентные покрытия путеводителей по эвакуационным путям плохо видно при задымлении. А опыт проведения противопожарных тренировок показывает, что человек даже при отсутствии прямой угрозы подвержен «инстинкту толпы». Поэтому в основе предлагаемого учеными ПНИПУ способа заложена технология лазерного излучения. Она характеризуется чрезвычайно высокой степенью направленности и яркости.Прибор «Лазерный гид 1» предназначен для создания проекции путей эвакуации. Они помогают людям быстро сориентироваться в случае пожара. В конструкцию прибора встроен микродвигатель, который перемещает лазерный луч по поверхности пола. Этот луч показывает направление к эвакуационным выходам, его движение вперёд и обратно отображается в форме практически постоянной линии, хорошо видной человеческому глазу. Размещение прибора выше уровня головы позволяет избежать перекрытия лазерного луча толпой людей в случае эвакуации.Прибор «Лазерный гид 2» предназначен для проецирования на пол знаков пожарной безопасности - расположения огнетушителя, пожарного крана, СИЗ, телефона, аптечки. Лазерный луч, испускаемый этим прибором, проходит через специально заготовленные шаблонные фильтры (насадки) с изображением необходимых знаков. Они проецируются с потолка на пол или стены для более удобного прочтения.– Оба прибора запитываются током с напряжением 220 В. В конструкцию «Лазерных гидов» можно включить блок аварийного питания, который обеспечит их работу в случае аварийного отключения электричества. Такие устройства можно использовать как индивидуально, так и в совокупности. Они надежно работают в условиях высоких температур, повышенной влажности и при других факторах пожара, – говорит доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ Людмила Веденеева.Эвакуация с помощью приборов, разработанных пермскими политехниками, особенно эффективна в зданиях с массовым пребыванием людей, многоэтажных строениях и местах со сложной инфраструктурой. Новые устройства могут послужить ориентирами не только эвакуирующимся людям, но и пожарным-спасателям. Кроме того, этот способ можно применять в сфере охраны труда и производственной безопасности, например, в шахтах. Проецируемые при помощи лазерного луча знаки и указатели не стираются и не выцветают со временем в отличие от используемых сегодня материалов.