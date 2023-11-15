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Росреестр Прикамья ответил на вопросы землепользователей о проведении комплексных кадастровых работ

14.45 Пятница, 17 ноября 2023
В Пермском крае для установления точных границ земельных участков и объектов капитального строительства, выявления и устранения случаев пересечения границ, а также реестровых ошибок, в 2023 году проведены комплексные кадастровые работы в 37 муниципальных образованиях. Идёт подготовка к их проведению в 2024 году.

На часто возникающие вопросы от землепользователей в ходе проведения комплексных кадастровых работ отвечает начальник отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Пермскому краю Ольга Исмагилова.

1. Кто должен уведомить правообладателя, что в отношении его объектов недвижимости будут проводится комплексные кадастровые работы?

Исполнитель комплексных кадастровых работ (ККР) обязан направлять извещение о начале проведения работ в адрес правообладателя объектов недвижимости, в том числе и адрес электронной почты (при наличии сведений об адресах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)).

Также дополнительно информация о начале выполнения работ размещается/опубликовывается:
- на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет заказчика ККР (при наличии официального сайта);
- на информационных щитах органов местного самоуправления, на территориях которых планируется выполнение ККР, в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и на иных информационных щитах, расположенных на территории, на которой планируется выполнение ККР;
- на официальном сайте и в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти Пермского края, иной официальной информации;
- на официальном сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края;
- на официальном сайте Росреестра.

2. Проводятся ли комплексные кадастровые работы на территории, где расположены гаражи?

Да, если сведения о гаражах содержатся в ЕГРН в виде сведений о зданиях. ККР выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории данного кадастрового квартала, в том числе сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

3. Сведения о местоположении границ земельного участка внесены в ЕГРН в результате ККР предыдущих лет (2021 год). В отношении объекта недвижимости в настоящее время были обнаружены ошибки в местоположении границ. Как исправить ошибку?

Внесение изменений в сведения о местоположении границ земельного участка возможно в рамках гарантийных обязательств, срок которых указан в муниципальном контракте, заключенном органом местного самоуправления с исполнителем ККР. Как правило, такой срок составляет 3 года. В данной ситуации исполнителем ККР подготавливается новая документация (межевой план земельного участка) и представляется в орган регистрации прав заказчиком ККР. Повторное выполнение ККР на территории кадастрового квартала не допускается.

Рекомендуем землепользователям следить за информацией о проведении ККР. При наличии несогласия с установленными границами земельных участков принимать активное участие в работе согласительных комиссий, чтобы разрешить все вопросы в рамках проведения комплексных кадастровых работ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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