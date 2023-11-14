Возрастное ограничение 18+
ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ
ГУФССП России по Пермскому краю приглашает кандидатов на должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Требования к соискателям:
• Возраст не моложе 18 лет и не старше 40 лет (за исключением случаев, предусмотренных ст. 87 Федерального закона 328 — ФЗ);
• Образование не ниже среднего профессионального;
• Наличие военного билета (категория годности А);
• Способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации.
Подробно о служебных обязанностях и условиях трудоустройства можно узнать на сайте Главного управления краевого ведомства по ссылке: https://r59.fssp.gov.ru/ppgs_opi/.
Кроме того, открыты вакансии на должности судебного пристава-исполнителя (высшее юридическое, экономическое, педагогическое, психологическое образование). Гарантируются:
- официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы;
- обеспечение форменным обмундированием;
- ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;
- медицинское обслуживание;
- санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря.
С подробной информацией можно ознакомиться:
- по телефону: (342) 220 11 17, 220 11 24, 220 11 76, 220 11 73;
- по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28.
Требования к соискателям:
• Возраст не моложе 18 лет и не старше 40 лет (за исключением случаев, предусмотренных ст. 87 Федерального закона 328 — ФЗ);
• Образование не ниже среднего профессионального;
• Наличие военного билета (категория годности А);
• Способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации.
Подробно о служебных обязанностях и условиях трудоустройства можно узнать на сайте Главного управления краевого ведомства по ссылке: https://r59.fssp.gov.ru/ppgs_opi/.
Кроме того, открыты вакансии на должности судебного пристава-исполнителя (высшее юридическое, экономическое, педагогическое, психологическое образование). Гарантируются:
- официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы;
- обеспечение форменным обмундированием;
- ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;
- медицинское обслуживание;
- санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря.
С подробной информацией можно ознакомиться:
- по телефону: (342) 220 11 17, 220 11 24, 220 11 76, 220 11 73;
- по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Восьмилетнюю екатеринбурженку восстановили в музыкальной школе после вмешательства прокуратуры
16 ноября 2023
16 ноября 2023