ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

ГУФССП России по Пермскому краю приглашает кандидатов на должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.Требования к соискателям:• Возраст не моложе 18 лет и не старше 40 лет (за исключением случаев, предусмотренных ст. 87 Федерального закона 328 — ФЗ);• Образование не ниже среднего профессионального;• Наличие военного билета (категория годности А);• Способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации.Подробно о служебных обязанностях и условиях трудоустройства можно узнать на сайте Главного управления краевого ведомства по ссылке: https://r59.fssp.gov.ru/ppgs_opi/.Кроме того, открыты вакансии на должности судебного пристава-исполнителя (высшее юридическое, экономическое, педагогическое, психологическое образование). Гарантируются:- официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы;- обеспечение форменным обмундированием;- ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;- медицинское обслуживание;- санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря.С подробной информацией можно ознакомиться:- по телефону: (342) 220 11 17, 220 11 24, 220 11 76, 220 11 73;- по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28.