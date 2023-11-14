Возрастное ограничение 18+

ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ

11.02 Пятница, 17 ноября 2023
ГУФССП России по Пермскому краю приглашает кандидатов на должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Требования к соискателям:
• Возраст не моложе 18 лет и не старше 40 лет (за исключением случаев, предусмотренных ст. 87 Федерального закона 328 — ФЗ);
• Образование не ниже среднего профессионального;
• Наличие военного билета (категория годности А);
• Способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации.

Подробно о служебных обязанностях и условиях трудоустройства можно узнать на сайте Главного управления краевого ведомства по ссылке: https://r59.fssp.gov.ru/ppgs_opi/.

Кроме того, открыты вакансии на должности судебного пристава-исполнителя (высшее юридическое, экономическое, педагогическое, психологическое образование). Гарантируются:
- официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы;
- обеспечение форменным обмундированием;
- ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;
- медицинское обслуживание;
- санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря.

С подробной информацией можно ознакомиться:
- по телефону: (342) 220 11 17, 220 11 24, 220 11 76, 220 11 73;
- по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области за неделю выявили 27,4 тысячи случаев ОРВИ
14 ноября 2023
Восьмилетнюю екатеринбурженку восстановили в музыкальной школе после вмешательства прокуратуры
16 ноября 2023
Бывшего пристава из Верхней Салды отправили в колонию за взятки и подлог
13 ноября 2023
На свердловской трассе насмерть сбили 50-летнего велосипедиста
13 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
11:02 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ
14:38 Какую землю можно получить без торгов, рассказывает Росреестр Пермского края
14:35 Валерий Сухих: «Обновление социальной инфраструктуры – приоритетная задача властей региона»
10:41 В Перми судебные приставы добились сноса нелегальной автомойки
14:31 Ученые ПНИПУ спроектировали уникальную структуру скаффолдов для регенерации костей человека
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, как действует договор уступки
10:07 Судебные приставы помогли прикамцу вернуть гараж из чужого незаконного владения
14:39 Росреестр Прикамья разъясняет, как изменить режим собственности супругов
14:37 Удобрение станет дешевле и будет дольше храниться – ученые ПНИПУ разработали новый способ гранулирования биогумуса
10:27 Судебные приставы проведут прием граждан по вопросам защиты прав детей
14:55 Пермские ученые создают модели для изучения процесса оседания промышленной пыли в легких человека
14:37 Валерий Сухих: «Подготовка специалистов начинается уже в школе»
10:11 Благодаря вмешательству судебных приставов атмосфера Прикамья защищена от вредных выбросов
14:36 Как эффективно обезвредить твердые бытовые отходы, выяснили ученые Пермского политеха
14:11 Валерий Сухих провел Парламентский урок для школьников Пермского края
13:57 Меры принудительного исполнения помогли прикамцам получить благоустроенное жилье
14:28 В Прикамье на 25 процентов увеличилось количество сделок с недвижимым имуществом
14:22 Ученые Пермского политеха разработали сенсорный экран, реагирующий на звук касания
10:15 Смена фамилии не помогла должнику по алиментам скрыться от судебных приставов
13:28 Валерий Сухих: «Устойчивость местных бюджетов – приоритет бюджетной политики региона»
11:28 Валерий Сухих: География участников - самая масштабная
Все новости
11:39 В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв
11:23 В Забайкалье при обрушении в шахте золоторудной компании погибли два человека
11:02 В Астрахани ввели режим ЧС после обрушения жилой пятиэтажки
17:36 Художницу Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии по делу о военных «фейках»
16:57 На Дальнем Востоке на 25% снизились оптовые цены на красную икру
15:50 В РЖД хотят восполнить дефицит кадров за счет иностранцев и осужденных
15:06 Глава ЦБ РФ: цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%
14:15 В Минводах найдено тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО, сообщили СМИ
13:46 МВД объявило в розыск основателя сети «Тануки» Орлова
13:18 В Минцифры предлагают закрыть часть отделений «Почты России» и сдавать их в аренду
12:26 В Китае число жертв пожара на угольном предприятии возросло до 25
11:51 Глава Коми предложил ужесточить наказание за «склонение к абортам» и исключить их из ОМС
10:54 В Иркутской области вездеход провалился под лед, погибли вальщики леса
10:31 В Приморье школьный автобус вылетел в кювет, есть пострадавшие
10:10 Власти Волгоградской области подтвердили пожар в воинской части
17:38 Магнитная буря накроет землю 22 ноября
16:10 Закон об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ могут ускоренно принять в декабре
14:39 Центробанк может снова повысить ключевую ставку при отсутствии замедления инфляции
12:28 Заболеваемость корью в России выросла за год в 288 раз
11:46 В школьной программе с 2024 года хотят ввести предмет «семьеведение»
11:24 В СКР возбудили дело «о теракте» после взрыва на пороховом заводе в Котовске
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK