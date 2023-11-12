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Какую землю можно получить без торгов, рассказывает Росреестр Пермского края

14.38 Четверг, 16 ноября 2023
Какие земельные участки можно взять в аренду под сенокошение и выпас скота из земель сельскохозяйственного назначения без торгов? Кто может получить такую землю и на какой срок?

На вопросы отвечает Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю.

- Все граждане, желающие пользоваться сенокосными угодьями и пастбищами, обязаны оформить их в законном порядке. Общее правило предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности – заключение договора аренды земельного участка на торгах, которые проводятся в форме аукциона. На торгах предоставляются земельные участки с видами разрешенного использования: «Для ведения сельскохозяйственного производства», «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство» и «Скотоводство».

Исключение: без торгов такие земельные участки могут быть предоставлены гражданину, оформившему крестьянское (фермерское) хозяйство для ведения этого хозяйства.

Участки с видом разрешенного использования «Сенокошение или выпас сельскохозяйственных животных» из земель сельскохозяйственного назначения предоставляются гражданам в аренду под соответствующие виды деятельности без торгов. Максимальный срок аренды таких участков - 5 лет.

Подробнее см. подпункт 19 пункта 2 статьи 39.6 «Земельного кодекса Российской Федерации», статья 10.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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