Валерий Сухих: «Обновление социальной инфраструктуры – приоритетная задача властей региона»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В селе Брюзли Бардымского округа открылась новая школа для детей из трех населенных пунктов. Вопрос строительства образовательного учреждения находился на постоянном контроле председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих.Новое здание рассчитано на 60 мест. В кабинетах здания установлена необходимая мебель и оборудование. В новом здании размещены столовая, спортзал, оборудованные помещения для уроков физики, химии, биологии и информатики. Уроки технологии будут проходить в мастерских по обработке металла, дерева, ткани, а также в кабинете кулинарии.Вопрос строительства школы находился на постоянном контроле председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих. Ранее он провел совещание с участием представителей краевых министерств строительства и образования, а также местной администрации. Было принято решение доработать проекты и устранить замечания, что позволило администрации округа перейти к проведению дальнейших конкурсных процедур.Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил важность обновления инфраструктурных объектов в территориях региона. «Обновление социальной инфраструктуры, как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах, имеет принципиальное значение для развития региона. Новые детские сады, школы, поликлиники обеспечивают качественно новый уровень комфорта жителей», – подчеркнул Валерий Сухих.По словам учителя татарского языка и литературы и ответственной за структурное подразделение «Брюзлинская ООШ» Рахины Уртабаевой, новая школа будет способствовать развитию округа. «Результаты у наших учащихся хорошие, есть призеры различных олимпиад муниципального, краевого и даже международного уровней. Хочется надеяться, что наши выпускники будут выбирать профессию учителя, и уже в качестве молодых специалистов вернутся на малую родину продолжать наше дело», – рассказала учитель.Напомним, в деревне Брюзли первая свая в фундамент новой школы была забита в июле прошлого года. Она возведена в рамках национального проекта «Образование», средства на строительство выделены из краевого и муниципального бюджетов.