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Судебные приставы помогли прикамцу вернуть гараж из чужого незаконного владения

10.07 Среда, 15 ноября 2023
Конфликт из-за помещения для стоянки и ремонта автомобиля разгорелся в г. Березники Пермского края. Некоторое время назад местный житель предоставил гаражный бокс в безвозмездное пользование своему знакомому. Условие было только одно - следить за помещением и не захламлять его. Молодой человек настолько вжился в роль хозяина гаража, что когда настал момент вернуть имущество законному владельцу, просто отказался это сделать. Словесный отказ он подтвердил действиями, сменив навесной замок.

Лишенный доступа в собственный гараж гражданин предпринял ответные шаги: срезал замок «захватчика» и повесил свой. Тут же в его адрес посыпались обвинения в противоправных действиях, направленных на умышленное хищение и реализацию находящегося в помещении чужого имущества.

Чтобы дело не приняло криминальный оборот, собственник обратился в суд с требованием обязать ответчика освободить гаражный бокс от личных вещей. Иск был удовлетворен, соответствующий исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Несмотря на то, что должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, выполнять требования об исполнении решения суда он не торопился. Тогда судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы РФ. Данная мера оказалась действенной. Узнав о наложенном запрете, мужчина тут же освободил чужой гараж от своего имущества. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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