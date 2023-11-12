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Росреестр Прикамья разъясняет, как изменить режим собственности супругов
В 2001 году супруги приобрели нежилое здание и земельный участок и оформили это имущество в собственность мужа. То есть муж является титульным собственником, но имущество в силу закона является общей собственностью супругов.
В 2014 году супруги заключили соглашение о разделе общего имущества, в котором определили, что личной собственностью супруги являются нажитые в период брака денежные средства, а личной собственностью супруга являются здание и земельный участок.
У супругов возник вопрос, можно ли внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о том, что здание и земельный участок на основании соглашения являются личной собственностью супруга?
«Да, это возможно, - отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова. - Закон предусматривает внесение в ЕГРН сведений об изменении режима общей совместной собственности на собственность одного лица, право которого зарегистрировано, с указанием документа-основания. Для внесения изменений в ЕГРН титульному собственнику, то есть супругу, нужно обратиться с заявлением в МФЦ, приложив к заявлению соглашение и уплатив государственную пошлину в размере 350 рублей».
В 2014 году супруги заключили соглашение о разделе общего имущества, в котором определили, что личной собственностью супруги являются нажитые в период брака денежные средства, а личной собственностью супруга являются здание и земельный участок.
У супругов возник вопрос, можно ли внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о том, что здание и земельный участок на основании соглашения являются личной собственностью супруга?
«Да, это возможно, - отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова. - Закон предусматривает внесение в ЕГРН сведений об изменении режима общей совместной собственности на собственность одного лица, право которого зарегистрировано, с указанием документа-основания. Для внесения изменений в ЕГРН титульному собственнику, то есть супругу, нужно обратиться с заявлением в МФЦ, приложив к заявлению соглашение и уплатив государственную пошлину в размере 350 рублей».
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