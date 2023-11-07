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Валерий Сухих: «Подготовка специалистов начинается уже в школе»

14.37 Понедельник, 13 ноября 2023
В Чайковском представили цифровое оборудование для профильных классов и дополнительного образования в сфере программирования и робототехники.

Председатель Законодательного cобрания Пермского края Валерий Сухих во время рабочего визита в г.Чайковский посетил Центр цифрового образования «IT-куб» и школу «Ньютон». Вместе с ним образовательные учреждения оценили глава Чайковского округа Юрий Востриков, представители регионального министерства образования Лариса Калинчикова и министерства территориального развития Иван Корякин.

Сегодня в Центре цифрового образования «IT-куб» учатся более 300 детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам: программирование роботов, программирование на Python, мобильная разработка, кибергигиена и работа с большими данными, основы алгоритмики и логики, системное администрирование. По словам директора центра Ирины Андреевой, желающих много, поэтому в следующие годы планируется увеличить число обучающихся до 400 детей.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, в Прикамье выстраивается многоступенчатая подготовка технических специалистов. «Всё больше прикамских школ дают качественную довузовскую или досузовскую подготовку учеников. Благодаря современному техническому оборудованию и практикоориентированным образовательным программам подготовка специалистов начинается уже в школе. В этом заинтересованы и региональные предприятия, которые предоставляют свои площадки для стажировки ребят», – отметил парламентарий.

Так, Центр планирует заручиться организационно-методическим сопровождением образовательной деятельности с ООО «ЭНТЭ», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «ИнтроСкан Технолоджи».

Благодаря новой школе в микрорайоне Сайгатский дети будут учиться в одну смену. Все учащиеся из старого корпуса школы №2 будут переведены в новый корпус.

Профильные технологические навыки, а также знания естественно-научного профиля получают ученики школы №2, которая была открыта в этом году и получила название «Ньютон». Здесь благодаря реализации нацпроекта «Образование» открыт школьный технопарк «Кванториум». В чайковском «Кванториуме» открыты четыре направления-квантума: энерджи-, био- и техноквантумы и робототехника. Ребята занимаются в оборудованных компьютерных классах, классах робототехники, а на занятиях используют мобильные лаборатории, микроскопы и интерактивные панели.

Обучение в школе проходит в одну смену. Занятия посещают более 1,3 тыс. ребят из муниципалитета и соседних территорий. Школьный технопарк в Чайковском могут посещать ребята из Осинского, Бардымского, Еловского, Чернушинского, Куединского и Октябрьского округов.

Отметим, что в рамках рабочего визита спикер краевого парламента Валерий Сухих провел для школьников Бардымского, Еловского, Осинского и Чайковского округов традиционный парламентский урок на базе местного техникума промышленных технологий и управления. Ученики разработали собственные проекты, узнали о возможностях школьного бюджетирования. Планируется, что часть проектов будут направлены на муниципальный и региональный конкурс инициативного бюджетирования для получения средств на их реализацию.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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